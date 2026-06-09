Il numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner, ha concluso gli esami clinici al San Raffaele di Milano e si prepara a riprendere gli allenamenti a Montecarlo, dopo una pausa per controlli fisici seguiti alla sconfitta al Roland Garros.

Il celebre tennista italiano Jannik Sinner è rientrato oggi, martedì 9 giugno, all'ospedale San Raffaele di Milano per completare una serie di accertamenti clinici volti a fare pieno punto sulle problematiche fisiche che hanno influito sulla sua prestazione al Roland Garros .

Dopo i controlli di routine - esami ematochimici, valutazioni generali e specifici test cardiologici - il percorso diagnostico si sta chiudendo, consentendo al medico sportivo di avere una visione più chiara dello stato di salute dell'atleta. L'obiettivo è quello di individuare con precisione le cause del malessere avvertito durante l'incontro contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, che ha determinato una sconfitta inattesa per il numero uno del ranking mondiale.

Il presidente del team di Sinner ha sottolineato come questi controlli siano fondamentali per programmare una rientrata in forma ottimale e per evitare che eventuali problemi si aggravino durante la stagione agonistica. Negli ultimi giorni, dopo aver subito il rovesciamento di fronte al pubblico francese all'Open di Francia, Sinner si era concessa una breve pausa terapeutica nella sua isola d'origine, la Sardegna, dove ha trascorso del tempo con la sua fidanzata.

Al ritorno, ha deciso di sottoporsi a una serie di accertamenti al San Raffaele, una struttura rinomata per le sue competenze in ambito cardiologico e sportivo. Durante la conferenza stampa post-partita, l'azzurro aveva spiegato che il calore, seppur presente, non era stato il fattore determinante della sua stanchezza: "Non è successo niente dovuto al caldo.

Ho giocato tanto ultimamente, quando mi sono alzato ho fatto un po' di fatica, ma può succedere negli Slam che a volte non ti senti benissimo. Questo è lo sport". Ha aggiunto che, non essendo un robot, è necessario dialogare con il team medico per capire le migliori strategie da adottare, e ha riconosciuto che una pausa tornei potrebbe esserle benefica.

Le prime valutazioni, tuttavia, indicano che le condizioni fisiche di Sinner si presentano buone e che il giovane tennista è pronto a riprendere gli allenamenti già domani, mercoledì 10 giugno, a Montecarlo. Il ritorno al campo sarà monitorato da vicino da un team di esperti che seguirà costantemente le variazioni di stato fisico, con particolare attenzione al ritmo cardiaco e alla capacità di recupero muscolare.

L'obiettivo finale è garantire che l'atleta possa tornare competitivo al più presto, mantenendo al contempo la sicurezza della sua salute a lungo termine. Questa fase di monitoraggio intensivo rappresenta un chiaro segnale della volontà di Sinner e del suo staff di gestire con prudenza le sfide fisiche che il circuito ATP impone, senza trascurare l'importanza dell'empatia e del benessere personale come veri super‑poteri nello sport moderno





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