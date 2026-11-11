Il tennista italiano Jannik Sinner recupera la forma dopo l'intervento alle tonsille, ricostruendo la massa muscolare con fisioterapia e esercizi specifici, e mira a giocare ancora 10-15 anni.

Il tennista italiano Jannik Sinner ha completato un intervento alle tonsille avvenuto qualche settimana fa, motivo per cui ha perso una quantità significativa di peso e massiccio in voce. Ora si sta dedicando a ricostruire la massa muscolare con un programma di fisioterapia e esercizi di forza specifici, nella speranza di arrivare più forte di prima. Il ritorno al tennis è un obiettivo prioritario per l'atleta, che ha dichiarato che vuole giocare ancora per 10‑15 anni.

Il corpo sotto la lente della fisioterapia

Nel terzo episodio della serie dedicata a Sinner, i supervisori hanno messo in luce il lavoro di recupero dopo l'intervento alle tonsille: sedute di fisioterapia, esercizi di forza e un adeguato regime di alimentazione. Il protocollo è stato serializzato con cura per ripristinare la sua composizione muscolare, con un focus su parti chiave del corpo che necessitano di rafforzamento per il tennis. Il fisioterapista ha sottolineato l'importanza della mobilità e della resistenza per leggere le sfide future, soprattutto nelle superfici di corte.

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Decisione per la longevità nel tennis

Il player gioca attualmente in un rispetto pionieristico. Nico ha dichiarato al pubblico e ai media che la sua priorità è il benessere del suo corpo, con l'obiettivo di conquistare una carriera longeva. Anche se la lottata di Sinner ha subito un "silenzio radar" di circa quattro mesi, con un disturbo non nominato di precise entità, i protocolli di cure e controllo rimangono le vette più alte del suo recupero. Per dimostrarlo, Sinner ha scelto di testare il regime in piccoli tornei prima di tornare a Melbourne.

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Il ritorno a Wimbledon e le prospettive future

Da quel trionfo a Wimbledon, a metà luglio, Sinner non ha mai più disputato una partita ufficiale. La sua decisione di concentrarsi in prima linea nella partenza e in settimana di preparazione in stile 奥(東京) è sintomo di un'alimentazione mirata. Il coaching team sta monitorando la sua ripresa atlètica alla fine della stagione Vegas e le squadre rival o da p riferita la forza di misconosciuto Sinner.