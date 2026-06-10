Il campione altoatesino ha trascorso due giorni al San Raffaele di Milano per sottoporsi a una serie di accertamenti approfonditi dopo il malore accusato a fine maggio durante il Roland Garros.

Jannik Sinner torna in campo: gli esiti degli esami e la prossima tappa è Wimbledon . Il campione altoatesino ha trascorso due giorni al San Raffaele di Milano per sottoporsi a una serie di accertamenti approfonditi dopo il malore accusato a fine maggio durante il Roland Garros .

Secondo quanto filtra dal suo entourage, dagli esami non sarebbero emersi elementi preoccupanti e nulla impedirebbe al campione di riprendere immediatamente gli allenamenti. Il prossimo obiettivo di Sinner è Wimbledon, dove concentrerà tutte le energie per ottenere il successo





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