Jannik Sinner tra ambizioni e rivendicazioni: il numero uno del mondo parla di prize money, Alcaraz e del debutto a Roma

Jannik Sinner affronta i temi caldi prima degli Internazionali BNL d'Italia: dalla battaglia per un equo premio economico nei Grand Slam alla sfida con Carlos Alcaraz, senza dimenticare l'importanza del riposo e del divertimento.

Il numero uno del mondo, Jannik Sinner , ha voluto sollevare un tema cruciale e spesso trascurato nel mondo del tennis professionistico: la questione del prize money , specialmente per quanto riguarda i tornei del Grande Slam.

Con estrema fermezza, l'atleta ha sottolineato come i giocatori siano rimasti in silenzio per un periodo eccessivamente lungo, arrivando ora a un punto di rottura in cui è diventato fondamentale parlare apertamente di equità economica. Sinner ha chiarito che la richiesta non è quella di ottenere una percentuale esorbitante, come ad esempio il cinquanta per cento dei ricavi, ma piuttosto di ricevere un compenso che sia proporzionato al valore immenso che i tennisti apportano agli eventi.

Secondo il campione, il contributo dato dai giocatori, non solo dai top di classifica ma da tutto il parco atleti, supera di gran lunga quanto venga effettivamente restituito in termini monetari. Ha inoltre tracciato un parallelo con altri sport di livello mondiale, osservando come in altre discipline, se le stelle più luminose inviassero una comunicazione formale e importante, riceverebbero una risposta e un incontro risolutivo entro quarantotto ore.

Sinner ha espresso la speranza che già in occasione di Wimbledon si possa assistere a un cambiamento concreto, ribadendo che la questione non riguarda solo il denaro, ma è intrinsecamente legata al rispetto professionale. In un'epoca in cui l'uguaglianza tra circuiti maschili e femminili è diventata un pilastro, il riconoscimento economico diventa il simbolo di tale rispetto, poiché senza l'impegno e il talento dei giocatori il torneo stesso non esisterebbe.

Spostando l'attenzione sul piano tecnico e agonistico, Sinner non ha risparmiato complimenti per il suo grande rivale Carlos Alcaraz, pur mantenendo una visione analitica delle loro differenze. Il tennista italiano ha riconosciuto che lo spagnolo possiede qualità straordinarie e un talento unico che, in questo momento, nessuno altro nel circuito sembra avere. Ha descritto la capacità di Alcaraz di raggiungere picchi di gioco altissimi, rendendo quasi impossibile per l'avversario stare al suo passo quando è in quella condizione.

In contrapposizione a questo stile esplosivo, Sinner si è definito come un giocatore caratterizzato da una grande costanza, qualcuno che cerca di mantenere una stabilità mentale e tecnica su ogni singolo punto della partita. Nonostante l'ammirazione, ha sottolineato come Alcaraz sia stato sfortunato ultimamente e che, se fosse presente in ogni occasione, le dinamiche competitive sarebbero diverse.

Tuttavia, l'azzurro ha ribadito la sua determinazione a dare il massimo in ogni occasione, partendo da zero in ogni nuovo torneo per cercare di superare i propri limiti. Questa mentalità di miglioramento continuo è ciò che lo spinge ogni giorno a fare sacrifici, con l'obiettivo costante di essere un pelino più forte rispetto al giorno precedente.

L'arrivo al Foro Italico per gli Internazionali BNL d'Italia ha visto Sinner accolto da una folla entusiasta, a testimonianza dell'affetto immenso che il pubblico italiano nutre per il proprio campione. Il giocatore si è fermato a lungo per firmare autografi, dedicando tempo specialmente ai tifosi più giovani. Riguardo alla sua preparazione, Sinner ha confessato di aver scelto consapevolmente di prendersi tre giorni di riposo assoluto, lasciandosi solo due giorni per l'allenamento specifico pre-torneo.

Sebbene possa sembrare una scelta rischiosa, l'atleta è convinto che sia stata la decisione più giusta per rigenerarsi sia fisicamente che mentalmente. A ventiquattro anni, Sinner sente la necessità di bilanciare la disciplina ferrea del professionismo con i piaceri semplici della vita, come giocare a calcio o a golf, attività che gli permettono di divertirsi e di staccare la spina.

Ha spiegato che, mentre l'esterno percepisce una certa rigidità o serietà, internamente mantiene un lato giocoso che è essenziale per non bruciarsi mentalmente. Ha inoltre riflettuto sulla durata dei tornei, notando come quelli di una settimana siano spesso preferiti per la loro rapidità, mentre quelli di due settimane richiedano una gestione mentale più complessa, dove i giorni di riposo possono paradossalmente diventare stancanti.

Con lo sguardo rivolto a Parigi e alla terra rossa, Sinner si sente in forma e pronto a reagire in campo, supportato dalla consapevolezza di essere tornato mentalmente solido dopo un periodo di intensa attività agonistica





SkySport / 🏆 33. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jannik Sinner Tennis Internazionali BNL D'italia Prize Money Carlos Alcaraz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

A Roma per gli Internazionali, serata di gala per accogliere SinnerIl fuoriclasse partecipa all’evento Allianz di cui è Global Ambassador

Read more »

Jannik Sinner verso l'immortalità: Roma e Roland Garros per la storiaJannik Sinner, dopo il trionfo a Madrid, punta a Roma e Roland Garros per completare il suo percorso leggendario. Con cinque Masters 1000 consecutivi e la possibilità di eguagliare Djokovic, il tennista italiano è sulla strada per entrare nella storia dello sport. Un viaggio iniziato a marzo che lo vede ancora in corsa per un record senza precedenti.

Read more »

'È molto forte', Internazionali Roma 2026 scoprono Jodar e 'avvertono' SinnerIl talento spagnolo si è allenato sulla terra del Masters 1000 romano

Read more »

A Roma spuntano adesivi omofobi contro Sinner: la polemica per la finale degli Internazionali e…Le stampe sono apparse vicino al Foro Italico: dietro potrebbe esserci un'assurda 'protesta' contro l'orario del match di calcio tra le due squadre della Capitale, previsto lo stesso giorno dell'atto conclusivo del Masters 1000 romano

Read more »

Jannik Sinner, l'hotel da sogno che lo ospita a Roma: le regole per pranzi e cene, quanto costa una suiteJannik Sinner è sbarcato a Roma nella giornata di lunedì 4 maggio...

Read more »

Sincaraz: la rivalità tra Sinner e Alcaraz diventa un libroIl nuovo libro Cambiocampo analizza il dominio di Sinner e Alcaraz nel tennis mondiale. Con l'assenza di Alcaraz per infortunio, l'attenzione si sposta su Sinner e i suoi obiettivi per il Roland Garros.

Read more »