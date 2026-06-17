Jannik Sinner utilizizza il CGM per monitorare la glicemia dopo il malore al Roland Garros

Il tennista italiano Jannik Sinner è stato visto con un dispositivo CGM (Continuous Glucose Monitoring) al braccio durante il torneo di Montecarlo, pochi mesi dopo il malore accusato a Parigi. Lo strumento, che monitora in continuo i livelli di glucosio nel sangue, potrebbe essere stato adottato per indagare le cause del calo fisico subito al Roland Garros. Secondo gli esperti, il CGM è utilizzato principalmente da pazienti diabetici, ma può essere impiegato anche da atleti sani per ottimizzare la gestione dell'energia. L'obiettivo di Sinner e del suo team è comprendere se eventuali fluttuazioni glicemiche possano aver influito sulla sua performance e prevenirne il ripetersi.

Durante il match contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, Jannik Sinner ha accusato un malore che lo ha costretto a un periodo di riposo forzato. Successivamente, ha svolto controlli approfonditi al JMedical di Torino e due giorni di Day Hospital al San Raffaele di Milano, dove sono stati eseguiti esami ematochimici, cardiologici e altri accertamenti per identificare le cause del malore verificatosi a Parigi.

Al suo ritorno in campo a Montecarlo, alcuni osservatori hanno notato un piccolo dispositivo applicato sulla parte posteriore del braccio sinistro. Si tratta del CGM, acronimo di Continuous Glucose Monitoring, un sistema che monitora in tempo reale i livelli di glucosio nel sangue. Questo strumento permette al tennista italiano di tenere sotto controllo la glicemia 24 ore su 24, non solo durante l'allenamento, fornendo dati preziosi su eventuali fluttuazioni.

Viene naturale chiedersi se l'adozione del CGM sia una conseguenza diretta dell'episodio parigino. Non esiste una conferma ufficiale, ma è certo che tale dispositivo non sia una novità nel mondo dello sport ad alti livelli.

Il professor Gianluca Aimaretti, direttore della Struttura Complessa Universitaria di Endocrinologia, Diabetologia e Malattie del Metabolismo dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, spiega che il CGM è utilizzato soprattutto da pazienti con diabete di tipo 1 in terapia insulinica, i quali necessitano di monitorare costantemente la glicemia. Può essere impiegato anche da diabetici di tipo 2, ma si tratta di un dispositivo acquistabile in farmacia e accessibile a chiunque, atleti inclusi, anche in assenza di diabete.

Sinner e il suo team mirano principalmente a osservare l'andamento del glucosio durante gli allenamenti, per verificare se eventuali variazioni possano influire sulla forza fisica e causare stati di debolezza. L'obiettivo è prevenire i cali fisici che lo hanno colpito al Roland Garros, compromettendo la sua prestazione. Il CGM rappresenta quindi uno strumento di analisi metabolica che potrebbe aiutare a ottimizzare la preparazione atletica, fornendo indicazioni su come regolare alimentazione e allenamento in base alla risposta glicemica.

Nonostante il suo utilizzo non sia obbligatorio, sempre più atleti stanno esplorando le potenzialità di questa tecnologia per migliorare la gestione dell'energia durante le competizioni. La scelta di Sinner potrebbe essere parte di un approccio sempre più scientifico e personalizzato alla preparazione fisica, mirato a ridurre al minimo gli imprevisti legati alla salute





ilgiornale / 🏆 18. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jannik Sinner CGM Continuous Glucose Monitoring Roland Garros Malore Glicemia Tennis Preparazione Atletica Monitoraggio Metabolico

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Un asteroide porta il nome del tennista italiano Jannik SinnerL'Unione astronomica internazionale ha ufficialmente battezzato un asteroide della fascia principale tra Marte e Giove con il nome del campione italiano di tennis Jannik Sinner, in riconoscimento dei suoi successi sportivi e dei valori di resilienza e dedizione che rappresenta. La dedica è stata proposta da due astronomi toscani, Fabrizio Bernardi e Maura Tombelli, che hanno scoperto l'asteroide nel 2003 presso l'Osservatorio di Campo Imperatore.

Read more »

Jannik Sinner, un asteroide porta il nome del campione azzurroLeggi su Sky TG24 l'articolo Jannik Sinner, un asteroide porta il nome del campione azzurro

Read more »

Sinner come Nadal e Federer: ora anche Jannik ha un asteroide col suo nomeIl team dell'Osservatorio di Campo Imperatore ha avvistato un asteroide che orbita nella fascia principale fra Marte e Giove e ha proposto il nome del numero uno al mondo

Read more »

Jannik Sinner è 'spaziale': un asteroide prenderà presto il suo nomeL'Unione Astronomica Internazionale (Iau) ha accolto la richiesta degli scopritori, entrambi italiani: tutti i dettagli

Read more »