Jannik Sinner utilizza un monitor del glucosio in allenamento: perché e a cosa serve

Dopo le difficoltà fisiche al Roland Garros e i controlli al San Raffaele, il tennista Jannik Sinner ha scelto di utilizzare un monitor del glucosio durante gli allenamenti, pur non soffrendo di diabete. L'obiettivo è quello di analizzare nel dettaglio i propri parametri metabolici in vista dei prossimi impegni sull'erba di Wimbledon. La comparsa del dispositivo ha sollevato alcune domande tra gli appassionati e gli esperti di benessere. Lo staff medico del tennista non ricerca la cura di una malattia, ma l'ottimizzazione assoluta della performance attraverso lo studio del metabolismo energetico individuale.

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Perché e a cosa serve durante le sessioni di allenamento a Montecarlo ha acceso la curiosità di appassionati ed esperti di benessere. Dopo le difficoltà fisiche - con la conseguente, inaspettata eliminazione al Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo - e i il numero uno del tennis mondiale ha scelto di affidarsi alla tecnologia applicata alla salute.

L'obiettivo è analizzare nel dettaglio i propri parametri metabolici in vista dei prossimi impegni sull'erba di Wimbledon, introducendo uno strumento avanzato per lo studio delle performance biologiche. , inviando i dati registrati direttamente allo smartphone del paziente o dello staff tecnico attraverso un'applicazione dedicata. Le rilevazioni avvengono a intervalli regolari e molto ravvicinati, con La comparsa del dispositivo ha inizialmente sollevato degli esami clinici al San Raffaele di Milano che hanno escluso forme di diabete.

Se nel circuito tennistico professionisti come Alexander Zverev utilizzano questo strumento per la gestione terapeutica quotidiana, per atleti sani come Jannik Sinner o, in passato, Lo staff medico non ricerca la cura di una malattia, ma l'ottimizzazione assoluta della performance attraverso lo studio del metabolismo energetico individuale. Durante uno sforzo agonistico intenso che può prolungarsi per ore, l'organismo consuma enormi quantità di riserve energetiche.. La conseguenza? I muscoli sono privi del carburante necessario.

Attraverso i dati raccolti dal monitoraggio continuo, i nutrizionisti di Jannik Sinner possonointegrazione mirata di carboidrat





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