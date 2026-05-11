Japanese Compact Camera Market Surprises Experts: Old Models Outsell New Ones

The Japanese compact camera market is surprising experts as older models are outselling new ones, reversing conventional consumer electronics logic. The phenomenon is analyzed by data from BCN+R and also by Wired. Statistics from major electronics stores in Japan show that the most requested cameras are not the newly launched ones, but devices already present on the market, often updated only marginally.

In Giappone il mercato delle fotocamere compatte sta sorprendendo gli esperti: i modelli più datati superano nelle vendite le nuove uscite, ribaltando le consuete logiche dell'elettronica di consumo.

Secondo gli ultimi dati pubblicati da BCN+R e analizzati anche da Wired, si registra un ritorno deciso delle compatte semplici e dai prezzi accessibili. Le statistiche, raccolte nei maggiori store di elettronica giapponesi, mostrano che le fotocamere più richieste non sono quelle appena lanciate, ma device già presenti da tempo sul mercato, spesso aggiornati solo marginalmente. Ai vertici delle classifiche di vendita spiccano modelli come la Kodak Pixpro FZ55 e la Kodak Pixpro C1, proposta intorno ai 99 dollari.

Seguono la Canon PowerShot SX740 HS Lite e diverse versioni della Canon Ixy 650 M, tutte basate su piattaforme consolidate, spesso preferite alle più innovative. I modelli più venduti secondo BCN+R (aprile) sono la Kodak Pixpro FZ55, la Kodak Pixpro C1, la Canon PowerShot SX740 HS Lite e diverse versioni della Canon Ixy 650 M. Molte delle fotocamere più acquistate hanno circa quattro anni - o anche di più - un dato sorprendente per un mercato come quello giapponese, notoriamente rapido nei cicli di rinnovo tecnologico.

Prezzo, semplicità e nostalgia: le ragioni del successo L'analisi mette in luce che il trionfo delle compatte storiche non è legato a specifiche tecniche avanzate, ma a criteri più pratici: facilità d'uso, costi ridotti e un'estetica retrò che conquista. I prezzi partono da circa 99 dollari, mentre le versioni più equipaggiate superano i 500 dollari, rendendo la fascia d'ingresso molto più accessibile rispetto alle novità tecnologiche.

Un altro aspetto fondamentale è la crescente insofferenza verso lo smartphone come unico dispositivo fotografico: sempre più persone cercano, infatti, un'esperienza separata e immediata, che le compatte, anche di 'vecchia generazione', riescono a garantire. Il risultato è una classifica dominata da modelli non più recentissimi, dove nostalgia, praticità e prezzo pesano più dell'innovazione pura





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