Jared Diamond: Il Test di Amleto per valutare i leader storici

L'esperto Jared Diamond introduce il Test di Amleto per analizzare l'impatto dei leader. Confronta Hitler con Seretse Khama per dimostrare quanto conti la personalità negli eventi.

Lo scienziato e scrittore americano Jared Diamond, oggi ottantanove anni, continua a imporsi nel dibattito intellettuale grazie alla sua capacità di porre domande fondamentali che attraversano discipline diverse. La sua autorevolezza deriva da un approccio metodologico che combina la precisione della biochimica con l'ampiezza della storia, permettendogli di esplorare le dinamiche che governano il successo delle civiltazioni e delle cariche politiche.

La domanda sulla personalità dei governanti

Il cuore della ricerca di Jared Diamond si concentra sul eterno dilemma storiografico: sono le grandi figure a plasmare la storia, oppure la storia crea inevitabilmente i leader necessari al suo verificarsi? Questa interrogazione, centrale nella filosofia politica, cerca di determinare se eventi epocali sarebbero avvenuti ugualmente anche in assenza delle singole personalità che ne sono state protagoniste principali.

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Il metodo statistico e il Test di Amleto

Per rispondere a un quesito che non ammette esperimenti di laboratorio, Jared Diamond ha sviluppato il Test di Amleto, un criterio analitico basato sul confronto tra alternative naturali. Mentre nelle scienze esatte si possono manipolare variabili, nelle scienze sociali si devono sfruttare i casi in cui i leader muoiono per cause naturali o incidentali, o quando figure simili operano in contesti diversi. Questo approccio statistico permette di isolare l'impatto singolo del leader rispetto al contesto storico.

Adolf Hitler e la unique historical impact

Applicando il Test di Amleto alla figura di Adolf Hitler, l'analisi rivela un'eccezionalità rara e terribile. Sebbene l'antisemitismo fosse diffuso in Europa negli anni Trenta, nessun altro politico tedesco pensò allo sterminio industriale di sei milioni di persone. Hitler non era l'unico oratore capace, ma fu l'unico a unire quella specifica capacità manipolatoria alla visione dello sterminio, dimostrando come in questo caso la personalità abbia guidato l'evento storico verso il male assoluto.

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Seretse Khama e il modello di successo positivo

In opposizione al caso tedesco, Jared Diamond identifica Seretse Khama come il leader che ha superato il Test di Amleto nel modo costruttivo. Quando il Botswana ottenne l'indipendenza dalla Gran Bretagna nel 1966, era la nazione più povera del mondo con soli ventidue laureati. Khama, capo della tribù più potente, riuscì a cedere le risorse diamantifere alla nazione senza scatenare guerre civili, trasformando il Paese in una delle economie più ricche dell'Africa attraverso una gestione eccezionale delle risorse.

I colossi digitali non superano la prova

La stessa prova viene applicata ai fondatori delle principali aziende tecnologiche statunitensi, come Jeff Bezos di Amazon, Bill Gates, Mark Zuckerberg ed Elon Musk. Jared Diamond sostiene che nessuno di questi imprenditor supera il Test di Amleto, poiché esistevano centinaia di milioni di altri americani che avrebbero potuto fondare aziende simili. La presenza di eBay prima di Amazon, ad esempio, dimostra come il mercato fosse pronto a generare quel tipo di innovazione indipendentemente dalla singola persona.

Il ruolo del contesto e della fortuna storica

Infine, l'analisi estende la riflessione alla storia della religione, esaminando figure come Gesù di Nazareth e il suo apostolo Paolo. Sebbene Gesù avesse un messaggio universale unico, il successo dell'espansione globale del cristianesimo dipese anche dall'organizzazione fornita da Paolo e dal supporto politico dell'Impero Romano sotto Costantino. Questo conferma che il talento personale, sebbene necessario, deve incontrare le condizioni storiche e sociali giuste per diventare decisivo.