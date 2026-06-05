Jasmine Carrisi presenta il fidanzato Haitam ad Al Bano: l'incontro in Puglia a luglio

La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha raccontato in un'intervista la relazione con Haitam, definito determinante per la sua crescita. La coppia incontrerà il cantante per il compleanno di lei a Cellino San Marco, mentre il progetto musicale dei Coma Cose prosegue.

Il settimanale Chi ha riportato un'intervista esclusiva a Jasmine Carrisi , la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, che ha svelato i dettagli della sua relazione sentimentale con il giovane Haitam .

La venticinquenne ha espresso grande amore e ammirazione per il compagno, definendolo una figura fondamentale nella sua crescita personale. Secondo le sue parole, Haitam l'ha aiutata a superare la sua iniziale riservatezza, insegnandole a essere più sicura di sé, a esprimere la propria personalità e ad affrontare la vita con maggiore leggerezza. La coppia, felice e complici, si diverte molto insieme.

Questa relazione ha assunto un significato così profondo per Jasmine da spingerla a voler presentare ufficialmente Haitam alla propria famiglia, in particolare al padre Al Bano, che finora non aveva mai incontrato il ragazzo. L'incontro è previsto per luglio, durante la vacanza che Jasmine, Haitam e il resto della famiglia trascorreranno in Puglia per festeggiare il compleanno della ragazza nella tenuta di Cellino San Marco.

La notizia assume una rilevanza particolare considerando il periodo non facile che Al Bano sta vivendo a causa delle tensioni familiari con Romina Power e i figli avuti da lei. L'eventuale incontro con il nuovo compagno della figlia potrebbe rappresentare un momento di serenità e un possibile nuovo legame affettivo per il cantante, che potrebbe vedere in Haitam una sorta di figlio aggiuntivo.

L'intervista ha anche accennato ad altri progetti: alla stessa Jasmine è stato chiesto dei Coma Cose, il duo musicale di cui fa parte, e se ci sia un possibile ritorno. Lei ha risposto in maniera possibilista, affermando che la porta non è chiusa e che il nuovo disco del gruppo è quasi pronto. Ha anche ricordato con orgoglio il suo periodo di lavoro come cameriera e operaia, sottolineando come ogni esperienza lavorativa abbia il suo valore formativo





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