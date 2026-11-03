Jasmine Carrisi: Tra Tale e Quale e psicoterapia, la rinascita di Al Bano e Loredana Lecciso

Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, parla a Vanity Fair della sua evoluzione personale. Dal Tale e Quale alla terapia, la sua lotta contro l'ansia.

Jasmine Carrisi, la ventenne figlia d'arte di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, ha offerto un'intervista a 360 gradi a Vanity Fair, descrivendosi come una donna nuova, più resiliente e indipendente. Dopo il percorso televisivo su Tale e Quale Show, l'artista ha rivelato di aver superato la fragilità iniziale per abbracciare una maggiore autonomia emotiva. Questa trasformazione personale rappresenta un passo cruciale nel suo rapporto con la vita pubblica e privata.

L'evoluzione sul palco di Tale e Quale Show

La partecipazione a Tale e Quale Show ha funzionato come un banco di prova significativo per Jasmine Carrisi, inizialmente segnata da ansia e poi trasformato in un'esperienza di divertimento crescente. Con il passare delle puntate, la cantante ha notato un cambio di prospettiva personale, passando da una sensibilità vulnerabile a una forza interiore consolidata. Ha spiegato di sentirsi sempre più immune ai giudizi esterni, concentrando la propria energia sul benessere personale e sulla realizzazione di sé.

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Questa conquista di indipendenza nasce dalla liberazione dal bisogno costante di compiacere gli altri, un peso che spesso gravava sulla sua autostima. Jasmine Carrisi ammette che, pur vivendo in un contesto sociale dove l'apparenza conta, oggi si basta da sola per trovare soddisfazione. Il superamento di questa dipendenza affettiva ha permesso di gestire meglio l'ansia generalizzata che la accompagna da sempre, trasformando la paura in una spinta verso la crescita personale.

L'impatto dei media sulla famiglia Carrisi

La crescita all'interno di una famiglia costantemente al centro dell'attenzione della cronaca rosa ha rappresentato una sfida complessa per Jasmine Carrisi fin dall'infanzia. L'interesse morboso dei giornali per la relazione tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso le provocava un forte disagio, sentendo i media invadere la sfera privata della sua vita quotidiana. Per la giovane artista, quella che per il pubblico era una telenovela, era invece la realtà dei suoi affetti e della sua casa.

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Il ricordo delle copertine dei giornali esposte in edicola rimane un'immagine significativa di quel periodo di fastidio, simbolo dell'intrusione nelle dinamiche familiari. Jasmine Carrisi ha sottolineato come questa esposizione mediatica creasse una distanza tra la percezione esterna e la vera natura dei legami familiari. Con il tempo, tuttavia, il rapporto con i genitori è migliorato notevolmente, trasformando figure inizialmente percepite con conflittualità in punti di riferimento solidi e supportivi.

Crescita personale e memoria di Ylenia Carrisi

Per affrontare le insicurezze e costruire una propria identità, Jasmine Carrisi ha affidato parte del suo percorso alla psicoterapia e alla crescita personale. Questi strumenti le hanno permesso di capirsi meglio e di sviluppare un maggiore attaccamento al proprio istinto, riducendo la fiducia eccessiva nei suggerimenti altrui. La musica e i luoghi sicuri continuano a essere rifugi momentanei, ma la consapevolezza interiore offre una protezione più duratura contro le pressioni esterne.

L'intervista ha anche toccato il tema delicato della sorella maggiore Ylenia Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, scomparsa nel 1994 anni prima della nascita di Jasmine Carrisi. La giovane cantante racconta di aver vissuto la figura di Ylenia attraverso i racconti familiari, percepita come una presenza nell'assenza. Questa memoria familiare, sebbene non diretta, ha contribuito a definire la sua identità e il suo rapporto con la storia privata della sua famiglia.

Dalla ribellione adolescenziale alla consapevolezza attuale

Il percorso di autoaffermazione di Jasmine Carrisi include anche fasi di ribellione adolescenziale, utili per esplorare la propria identità in autonomia. Ricorda periodi in cui si tingeva i capelli di fucsia o si sottoponeva a piercing, sperimentazioni ispirate a icone pop come Nicki Minaj e Miley Cyrus. Queste azioni non erano semplici capricci, ma tentativi consci di trovare un proprio spazio e di seguire modelli esterni per costruire la propria immagine.

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Oggi, Jasmine Carrisi guarda al futuro con una maggiore serenità, integrata da un percorso di consapevolezza raggiunto attraverso anni di riflessione e terapia. La sua storia, raccontata a Vanity Fair, offre uno spunto interessante su come le figlie di personaggi pubblici possano navigare tra esposizione mediatica e sviluppo personale. L'obiettivo principale rimane la propria autonomia, lontana dai clamori che hanno caratterizzato l'infanzia.