Jasmine Paolini eliminata agli Internazionali d'Italia 2026

La tennista azzurra Jasmine Paolini è stata sconfitta nella finale degli Internazionali d'Italia 2026, battuta dalla belga Elise Mertens in due set con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-2.

Jasmine Paolini eliminata dagli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, sabato 9 maggio , la tennista azzurra è stata battuta dalla belga Elise Mertens , numero 21 del mondo, arrendendosi in due set con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-2.

Paolini arrivava al Wta 1000 di Roma da campionessa in carica, ma dopo la rimonta dell'esordio, quando aveva eliminato Jeanjean, non è riuscita a ripetersi e ha salutato Roma. Primo set equilibrato dove Paolini ha controllato gioco e ritmo, piazzando un solo break ma riuscendo a resistere al ritorno dell'avversaria e portando a casa il parziale 6-4.

Diversa la storia nel secondo parziale, dove Mertens si fa più aggressiva e impegna l'azzurra, che però regge e si conquista ben tre match point, sprecandoli però uno dopo l'altro e mandando così il set al tie break. Qui la belga conquista il set e manda la partita al decisivo terzo parziale. In affanno fisico e mentale, a Paolini non basta il coaching di Sara Errani e il tifo incessant...endo.

Al rientro in campo la belga piazza un break dopo l'altro, riuscendo così a vincere il set 6-3 e prendendosi il lusso di eliminare la campionessa in carica degli Internazionali





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