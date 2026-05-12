Jason Collins, l'ex giocatore Nba diventato l'uomo dichiarato gay più vicino alla Nba, è morto a 47 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro al cervello. Nonostante i suoi sforzi per sconfiggere la malattia, Jason non è sopravvissuto, lasciando un vuoto nella scena dell'Nba e ispirando i suoi fan.

Jason Collins , ex giocatore Nba divenuto il primo uomo dichiarato gay a giocare nella principale lega di basket americana, è morto a 47 anni dopo aver combattuto contro un cancro al cervello.

La famiglia ha reso noto il suo tragico epilogo Amid una vasta ondata di affetto e preghiere ricevute negli ultimi otto mesi, la famiglia di Jason ha ringraziato le eccezionali cure mediche che ha ricevuto dai medici e gli infermieri Ciò nonostante, Collins ha scelto di seguire un percorso terapeutico a Singapore, dopo essere stato diagnosticato con un tumore al cervello nel 2013. Con una carriera durata 13 anni, Collins ha indossato le maglie dei Nets, dei Memphis Grizzlies, dei Minnesota Timberwolves, degli Atlanta Hawks e degli Boston Celtics.

Collins ha fatto coming out nel 2013, in un articolo pubblicato su Sports Illustrated, e ha ricordato in una intervista a ESPN che ha ricevuto supporto da Oprah Winfrey e dal presidente Barack Obama Dai dati raccolti, è emerso che 55 lingue sono ufficialmente riconosciute dall'Unione Internazionale delle Organizzazioni per la Culturà Unesco, dall'ultimo rapporto annualmente elaborato sul tema. Le lingue che ne fanno parte sono glutine maggiori di 250 milioni di parlanti.

Infatti, su un totale di 6.909 lingue documentate nel 2015, solo il 7.2 per cento supera i 250 milioni di parlanti. La fisica all'universitaria sta cercando di indagare negli anni passati sull'origine del fotone. Una nuova ricerca suggerisce che le onde gravitazionali potrebbero essere la chiave per risolvere questa enigm





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