Javier Bardem lascia le impronte al TCL Chinese Theatre di Hollywood

L'attore spagnolo Javier Bardem ha lasciato le impronte al TCL Chinese Theatre di Hollywood, unico attore spagnolo a ricevere questo prestigioso riconoscimento. In occasione della cerimonia, Bardem ha dedicato un pensiero toccante alla madre Pilar, nota attrice scomparsa nel 2021.

L'attore spagnolo Javier Bardem ha lasciato le impronte al TCL Chinese Theatre di Hollywood , unico attore spagnolo a ricevere questo prestigioso riconoscimento. In occasione della cerimonia, Bardem ha dedicato un pensiero toccante alla madre Pilar, nota attrice scomparsa nel 2021, e ha ricordato una delle sue lezioni più grandi: un invito all'umiltà.

Sul palco ha anche ringraziato la moglie Penélope Cruz e i figli Leo e Luna, che hanno seguito l'evento con orgoglio. Bardem ha pronunciato una dichiarazione d'amore totale dal podio, ringraziando la sua compagna, amica, moglie e straordinaria madre, e i loro due amati miracoli. Questo romanticismo così autentico e spontaneo non è affatto una novità per la splendida coppia spagnola





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