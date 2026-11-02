Javier Rabanal insulti e minacce: l'allenatore del Cusco FC perde le staffe con il giornalista

Javier Rabanal, tecnico del Cusco FC, ha aggredito verbalmente e fisicamente un cronista in Perù dopo una domanda sulla sua preparazione tattica. Ecco i dettagli.

Un'esplosione di rabbia ha segnato la conferenza stampa successiva alla sconfitta del Cusco FC contro lo Sport Boys nel campionato della Liga 1 del Perù. Javier Rabanal, l' allenatore spagnolo alla guida della squadra, ha perso completamente il controllo dopo essere stato interrogato da un giornalista sulle metodologie di lavoro settimanali.

La scintilla durante la conferenza

Il momento critico si è verificato quando il cronista ha posto una domanda che è stata percepita come una provocazione diretta alle competenze tattiche di Rabanal. L'allenatore ha rifiutato di rispondere con la dovuta diplomazia, scegliendo invece una reazione violenta e offensiva verso il membro della stampa presente.

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Insulti e tentato attacco fisico

Rabanal ha definito deplorevole la domanda e ha accusato il giornalista di guardare il calcio a occhi chiusi, chiedendogli rispetto e definendolo un ignorante. La situazione è degenerata ulteriormente quando l'allenatore ha tentato di scagliarsi fisicamente contro il cronista, un gesto che è stato fermato solo dall'intervento rapido delle persone presenti in sala stampa.

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Impatto disciplinare e sanzioni

Ora, la figura dell'allenatore del Cusco FC potrebbe dover affrontare pesanti sanzioni disciplinari per il comportamento tenuto durante la conferenza. La Federazione calcistica peruviana o la Liga 1 potrebbero valutare provvedimenti severi dato che l'attacco verbale e il tentativo di aggressione fisica violano i codici etici dello sport.

Il contesto della sconfitta

La reazione di Rabanal è avvenuta al termine di una partita persa contro lo Sport Boys, una squadra che milita nella stessa Liga 1 del campionato peruviano. Il tecnico spagnolo non ha gradito le domande che mettevano in discussione la sua tattica e il risultato ottenuto sul campo, portando alla crisi personale e professionale che ha dominato i titoli locali.