JD.com acquista MediaMarktSaturn: via libera UE con condizioni stringenti

La Commissione Europea autorizza l'acquisizione di MediaMarktSaturn da parte di JD.com per 2,2 miliardi di euro, imponendo garanzie antitrust e tutela dati per 10 anni.

La Commissione Europea ha finalmente conferito il via libera condizionato all'acquisizione del colosso tedesco MediaMarktSaturn da parte del gigante cinese dell'e-commerce JD.com. Questo storico passaggio di consegne, valutato circa 2,2 miliardi di euro, segna un'evoluzione significativa nell'assetto societario del principale operatore europeo di vendita al dettaglio di tecnologia.

Dettagli Tecnici dell'Operazione

La transazione assegna al gruppo di Pechino una quota diretta pari al 59,8% delle azioni. Gli accordi stipulati con la precedente compagine societaria, che mantiene una quota di minoranza del 25,4%, garantiscono al nuovo proprietario il controllo effettivo di oltre l'85% dei voti in assemblea. L'insegna, nata in Germania nel 1979 a Monaco di Baviera, è sbarcata ufficialmente in Italia con il nome MediaWorld il 24 ottobre 1991.

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Posizioni e Vincoli Normativi

L'approvazione di Bruxelles è arrivata al termine di un'indagine approfondita condotta ai sensi della normativa Foreign Subsidies Regulation, introdotta per evitare che capitali e sussidi statali alterino la concorrenza nel mercato unico. JD.com ha dovuto accettare una serie di impegni vincolanti volti a impedire pratiche commerciali aggressive o finanziamenti incrociati distorsivi.

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Impatto Reale sul Mercato

Nell'ultimo esercizio finanziario 2025/2026, la holding Ceconomy ha registrato ricavi complessivi per 24 miliardi di euro, con un risultato operativo superiore ai 500 milioni di euro. Il valore lordo di merce scambiata dal marketplace di MediaMarkt ha quasi raddoppiato il suo valore, toccando quota 527 milioni di euro. I dubbi sulla sostituzione dei brand europei con produttori asiatici e la gestione dei dati dei consumatori richiedono protocolli di severità aerospaziale.