JD Vance a Islamabad: L'Iran e la sfida per il 2028

Il vicepresidente JD Vance affronta un test cruciale a Islamabad, guidando i negoziati con l'Iran. Il successo potrebbe aprirgli le porte della Casa Bianca nel 2028, ma le sfide sono molte, dalle tensioni con Teheran alle divisioni interne al partito repubblicano. Un'analisi approfondita della sua carriera, delle sue posizioni e delle dinamiche politiche che lo attendono.

Il test più arduo della sua carriera politica, un esame che potrebbe aprirgli le porte della Casa Bianca. La posta in gioco a Islamabad per JD Vance è altissima: i negoziati con l' Iran - i primi di alto livello dalla rivoluzione islamica del 1979 - rappresentano una verifica cruciale per la sua futura leadership e per capire se sarà in grado di raccogliere l'eredità di Donald Trump nel 2028, e forse di fare addirittura meglio.

Conosciuto per la sua avversione alle guerre all'estero, e quindi anche a quella contro l'Iran, il vicepresidente si presenta in Pakistan accompagnato da due figure di fiducia del presidente, gli inviati speciali Steve Witkoff e Jared Kushner, dei quali Teheran non si fida. La Repubblica Islamica, infatti, li ha accusati di averla 'pugnalata alle spalle' durante i precedenti colloqui a Ginevra, poi interrotti prima dell'attacco di fine febbraio. L'Iran, dietro le quinte, avrebbe esercitato pressioni per avere Vance al tavolo delle trattative, considerata la sua posizione contraria alla guerra. Il fatto che Trump alla fine lo abbia inviato viene interpretato come un chiaro segnale di de-escalation. Vance, fin dall'inizio, ha espresso critiche sulla guerra in Iran. Nei giorni precedenti l'avvio dell'operazione Epic Fury, durante le riunioni nella Situation Room, il vicepresidente aveva definito il conflitto una 'distrazione troppo dispendiosa'. Allo stesso tempo, però, aveva assicurato a Trump il suo sostegno e la difesa della sua causa. Una promessa che gli è costata cara. Dopo anni trascorsi a coltivare alleanze no-war all'interno del partito repubblicano, Vance si è ritrovato in prima linea a difendere una guerra che non era sua. I malumori tra i suoi sostenitori sono emersi subito, tanto che nelle ultime settimane il vicepresidente ha ammesso con i suoi consiglieri di non aver ancora deciso se candidarsi alle presidenziali e di non voler prendere una decisione prima della nascita del suo quarto figlio. Un'ammissione che ha rivelato la sua amarezza di fronte a una candidatura considerata quasi scontata, ma che sembrava sfuggirgli di mano. A Islamabad ha ora l'opportunità di ribaltare la situazione, di risollevare le sue quotazioni tra gli alleati e, forse, di lanciare la corsa al 2028. Tra i repubblicani, Vance è ancora considerato il favorito per ereditare il testimone da Trump, ma il segretario di Stato Marco Rubio - recentemente elogiato più volte dal presidente - sta gradualmente riducendo le distanze. I negoziati sono dunque un'occasione imperdibile per Vance, passato da una posizione di 'never Trump' nel 2016 a uno dei principali sostenitori del presidente. Un cambiamento avvenuto negli anni, nel corso di un percorso politico e spirituale che lo ha portato dall'ateismo al cattolicesimo - passando per un evangelismo moderato e un pentecostalismo adolescenziale -, e dalla vicinanza al Partito Democratico all'adesione alla causa dei Maga. Fuori dagli schemi anche la moglie Usha che, pur essendo induista, accompagna ogni domenica il marito in chiesa. Fino a dieci anni fa, la Second Lady era iscritta nelle liste elettorali democratiche e, fino alla candidatura del marito, lavorava nello studio legale di San Francisco Munger Tolles & Olson, noto per la sua impronta 'radicalmente progressista'. Sulla Second Couple, di recente, si sono rincorse voci di infedeltà (Erika Kirk, la vedova di Charlie Kirk, era uno dei nomi circolati) e di crisi matrimoniale (Usha è stata fotografata più volte senza fede). La risposta è stata un quarto figlio in arrivo. Ed ora proprio loro, simbolo di una moderna famiglia repubblicana, guardano con rinnovata speranza al 2028, a patto che Vance ottenga successo a Islamabad. Riproduzione riservata © Copyright ANS





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