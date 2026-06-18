JD Vance critica duramente Israele: Trump è l'unico vero alleato, mentre Netanyahu sfida l'accordo con l'Iran

Il Vicepresidente USA JD Vance ha rimproverato i critici israeliani dell'accordo con l'Iran, sottolineando l'importanza dell'aiuto militare americano e definendo Trump l'unico alleato di Israele. Nel frattempo, Netanyahu annuncia il mantenimento delle truppe nel sud del Libano, sfidando i termini dell'intesa.

Il Vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha criticato aspramente gli critici israeliani dell'accordo con l' Iran , affermando che il Presidente Donald Trump è l'unico alleato di Israele , in una dura reprimenda che ha fatto riferimento ai miliardi di aiuti militari statunitensi che il paese riceve.

Vance stava difendendo l'accordo raggiunto questa settimana per porre fine alla guerra con l'Iran, che i critici negli Stati Uniti e in Israele hanno denunciato per non aver contenuto il programma missilistico iraniano e per non aver fornito un chiaro percorso per smantellare le sue strutture nucleari, limitando al contempo Israele nella sua guerra con i miliziani Hezbollah in Libano. Trump ha ripetutamente criticato il storico alleato Israele, aumentando le tensioni quasi quattro mesi dopo che i due paesi hanno collaborato per attaccare l'Iran.

La guerra ha sconvolto i mercati e le forniture globali di petrolio poiché Teheran ha risposto chiudendo la critica rotta di approvvigionamento dello Stretto di Hormuz. Vance, interrogato durante un briefing stampa alla Casa Bianca su un rapporto secondo cui il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu era infuriato per l'accordo, ha dichiarato di non aver sentito tali commenti da Netanyahu ma ha criticato i membri del gabinetto del leader israeliano, che a suo dire avevano attaccato l'accordo e personalmente attaccato Trump.

Il mio messaggio per loro sarebbe duplice. Primo: Donald J. Trump è l'unico capo di stato in tutto il mondo che è simpatico alla nazione di Israele in questo momento storico. Se fossi nel gabinetto del governo israeliano, forse non attaccherei l'unico potente alleato che ho in tutto il mondo.

Ha aggiunto che ricorderebbe anche a quei membri del gabinetto che due terzi delle armi difensive che hanno protetto Israele sono state costruite dalle mani americane e pagate con i soldi delle tasse americane. Gli Stati Uniti forniscono a Israele circa 4 miliardi di dollari di assistenza militare all'anno, ma i due paesi stanno negoziando un nuovo accordo di aiuti.

Il problema per Israele non è Donald J. Trump e chiunque in Israele pensi che il suo problema più grande sia il presidente degli Stati Uniti deve svegliarsi e annusare la realtà della situazione in cui si trova quel paese, ha detto Vance. Funzionari israeliani senior, che hanno parlato in forma anonima, hanno dichiarato che i termini dell'accordo sono stati negativi per Israele perché non affrontano le preoccupazioni sul programma nucleare e sui missili balistici iraniani, una prospettiva che dicono essere condivisa da tutta la leadership israeliana.

Trump ha cercato di sminuire le preoccupazioni israeliane durante le osservazioni conclusive mercoledì al vertice del G7 in Francia. Netanyahu potrebbe utilizzare un tocco più morbido nella lotta contro i miliziani Hezbollah in Libano, ha detto Trump.

Nei suoi primi commenti dall'accordo, Netanyahu ha dichiarato in un evento pubblico che Israele apprezza la sua relazione con gli Stati Uniti ma continuerà a occupare il sud del Libano per mantenere la sicurezza per i cittadini che vivono vicino al confine settentrionale di Israele. Ciò richiede di mantenere la striscia di sicurezza nel sud del Libano; richiede che non ce ne andiamo finché le esigenze di sicurezza di Israele lo richiedono, ha detto Netanyahu.

Israele ha pubblicato una cartina giovedì che mostra una zona di controllo militare ampliata nel sud del Libano e ha dichiarato che non escluderà di condurre attacchi oltre di essa, sfidando i termini del patto Stati Uniti-Iran. Il Ministro della Sicurezza Nazionale di estrema destra Itamar Ben-Gvir, perno nella coalizione di governo di Netanyahu, ha duramente rimproverato l'accordo Stati Uniti-Iran e ha insistito che le truppe israeliane rimarranno in Libano.

Vance ha criticato Ben-Gvir e il Ministro delle Finanze Bezalel Smotrich in un'intervista al New York Times pubblicata giovedì. Qual è la tua proposta esatta? Sei un paese di 9 milioni di persone. Non puoi semplicemente uccidere per uscire dalla soluzione di ogni singolo problema di sicurezza nazionale che hai, ha detto Vance.

Trovo questa intera isteria in Israele un po' strana perché penso che derivi da un luogo di sfiducia, e penso che l'America si sia guadagnata la fiducia di quella regione del mondo. Ben-Gvir ha risposto ai commenti di Vance su X, scrivendo: Questa è la proposta... Per affrontare i nazisti del XXI secolo, proprio come gli Stati Uniti hanno affrontato i nazisti del XX secolo.

Trump, in un post sui social media dopo i commenti di Vance giovedì, ha detto di aver incoraggiato tutti nel Medio Oriente a mantenere il loro impegno a consentire che si svolgano i negoziati. Ci aspettiamo un completo cessate il fuoco su tutti i fronti, inclusi Libano, Hezbollah e Israele, ha scritto Trump





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