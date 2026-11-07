JD Vance Riforma Strategia Politica Dopo Sconfitta Midterm

Il vice presidente JD Vance distanzia la sua piattaforma da Donald Trump dopo la sconfitta repubblicana, enfatizzando temi economici e di politica estera.

Il vice presidente degli Stati Uniti JD Vance ha intrapreso un deciso cambiamento di rotta nella sua strategia politica, cercando di definire la propria identità indipendente in vista delle elezioni presidenziali del 2028. Questa mossa segue la pesante sconfitta subita dai repubblicani durante le elezioni di medio termine tenutesi martedì, una giornata che ha visto il partito perdere il controllo del Congresso. Vance ha ridotto drasticamente la sua esposizione sulle politiche del presidente Donald Trump, scegliendo invece di concentrarsi su questioni che ritiene definiscano la sua specifica eredità politica e il suo futuro ruolo nel panorama nazionale.

Strategia Autonoma e Focus su Politiche Specifiche

Secondo un'analisi condotta dalla Reuters su una mezza dozzina di discorsi pronunciati da Vance dopo la convenzione repubblicana a settembre, il vice presidente ha sostenuto la causa repubblicana quasi esclusivamente attraverso la lente del suo portafoglio politico. Ha deliberatamente ignorato le politiche emblematiche di Trump, come la guerra in Iran e le deportazioni di massa, di fronte a sondaggi che indicavano una popolarità in calo del presidente, la quale stava trascinando verso il basso i candidati repubblicani in carica. Questa scelta tattica è stata confermata da due persone a conoscenza della strategia interna, che hanno rivelato come Vance e i suoi consiglieri vedessero temi come il nazionalismo economico, la restraint nella politica estera e la sicurezza pubblica come argomenti politicamente potenti su cui potevano intervenire con autorità.

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Mentre Trump aveva abbracciato questi stessi temi come parte del suo movimento MAGA, Vance si era distinto come il principale crociato di queste cause. Questo spostamento offre una prima chiara indicazione di come il vice presidente, ventiquattrenne, possa tracciare la propria strada mentre i repubblicani iniziano a guardare oltre l'era Trump. Sebbene Vance non abbia dichiarato se intenda correre per la presidenza nel 2028, e Trump non abbia ancora espresso il suo endorsement, Vance è considerato uno dei principali contendenti potenziali. Alcuni funzionari repubblicani sostengono che dovrà ereditare gran parte della coalizione di Trump mentre si separa dai bagagli politici del suo capo.

Posizioni Divergenti sulla Guerra in Iran e Affordability

Il vice presidente ha compiuto un passo più pubblico verso il rafforzamento del proprio marchio politico mercoledì, pubblicando un'analisi delle elezioni sui social media insolitamente diretta. In questo post, Vance ha attribuito la sconfitta repubblicana alle elezioni di medio termine alla guerra in Iran e ha delineato una piattaforma per una ripresa repubblicana. Ha chiesto una fine rapida al conflitto e ha esortato i repubblicani a concentrarsi sull'accessibilità dei costi, a riconsiderare le relazioni estere e a ristrutturare la relazione degli Stati Uniti con Israele. Questa posizione ha creato una netta distinzione rispetto a Donald Trump, che ha definito le preoccupazioni degli americani sull'accessibilità un "trucco" democratico e ha lanciato una guerra contro l'Iran dopo un intenso lobbying da parte del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

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Trump ha anche sostenuto Netanyahu durante le elezioni israeliane e ha riconosciuto che la guerra in Iran ha svolto un ruolo nella disfatta repubblicana a causa dei conseguenti alti prezzi del gas, continuando tuttavia a difenderla. "Non avrei fatto nulla di diverso", ha dichiarato il presidente ai giornalisti mercoledì. Il post di Vance ha messo il vice presidente, per la prima volta, apertamente dalla parte di chi vuole porre fine alla guerra. Tre persone a conoscenza della Casa Bianca e delle comunicazioni di Vance hanno detto alla Reuters che il vice presidente non stava rompendo con Trump e che la direttrice di gabinetto Susie Wiles era stata informata in anticipo del contenuto del post.

Impatto Reale, Reazioni e Prossimi Passi

Il quadro politico della Casa Bianca ha subito un'ulteriore complicazione venerdì, quando Trump ha rimodulato la leadership di alto livello, sostituendo Susie Wiles con Stephen Miller. Questo movimento suggerisce che la Casa Bianca intende puntare ancora di più su alcune delle politiche più dure di Trump. Donald Trump Jr., il figlio maggiore del presidente, ha sostenuto le osservazioni di Vance sui social media, insieme ad alcuni alleati conservatori. Il dialogo ha ulteriormente elevato Vance come potenziale bandiera conservatrice post-Trump, secondo Michael Ricci, un stratega repubblicano e ex consigliere degli Speaker della Camera John Boehner e Paul Ryan.

Ricci ha affermato che il messaggio di Vance ha costretto i conservatori a dibattere i meriti della guerra e, più in generale, quali principi fondamentali i candidati repubblicani alla presidenza dovrebbero abbracciare nel 2028. "È semplicistico dire che sta cercando modi per differenziarsi da Trump", ha sottolineato Ricci. "Si tratta di lui che usa il megafono della vice presidenza per stabilire i termini del dibattito". I rappresentanti di Vance hanno rifiutato di commentare, mentre i rappresentanti della Casa Bianca hanno rimandato la Reuters ai commenti di Trump mercoledì, quando ha dichiarato di capire la prospettiva di Vance sui risultati elettorali. I democratici sono pronti ad associare Vance, o qualsiasi altro candidato repubblicano, a Trump nel 2028, specialmente se Trump giocherà un ruolo di primo piano nella selezione dei candidati conservatori. La sfida principale rimarrà come posizionarsi in modo vitale in un'elezione generale pur vincendo le primarie, una dinamica che il marchio di Vance non ha lasciato intatto dopo le elezioni di medio termine.