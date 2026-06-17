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Jeans cut-out: la nuova frontiera del denim estivo

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Jeans cut-out: la nuova frontiera del denim estivo
Jeans Cut-OutModaTendenza Estate
📆6/17/2026 5:37 AM
📰IOdonna
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I jeans cut-out sostituiscono gli strappi casuali con tagli precisi e minimalisti, diventando il must-have dell'estate. Scopri come indossarli con stile.

I jeans cut-out stanno ridefinendo il concetto di denim per la prossima estate. Non più strappi casuali o ginocchia consumate, ma tagli studiati e precisi che lasciano intravedere la pelle con eleganza.

Questa tendenza emerge come evoluzione del classico jeans strappato, abbandonando l'estetica grunge per abbracciare un design più sofisticato e minimalista. I tagli laterali, le aperture sulle cosce o sui polpacci trasformano un capo quotidiano in un pezzo ricercato, adatto sia al giorno che alla sera. La lezione di stile minimalista, che negli anni è diventata un mantra valido in molte occasioni, trova qui una nuova applicazione: meno è meglio, ma con un dettaglio che fa la differenza.

I designer hanno raccolto la sfida, proponendo modelli che giocano con la pelle scoperta in modo calcolato. Zimmermann, ad esempio, abbina i jeans cut-out a un top senza spalline in cotone e pizzo bianco, completando il look con una pochette morbida e orecchini pendenti. Il risultato funziona anche per la sera, con il denim che diventa la base di un outfit casual solo in apparenza.

La chiave è lasciare che siano i tagli laterali a fare tutto il lavoro, evitando sovraccarichi di dettagli. La regola resta una: quando il jeans mostra già la pelle, il resto del look deve saper fare un passo indietro. Indossare i jeans cut-out richiede un equilibrio preciso. Si possono abbinare a semplici maglie a coste, camicie bianche over o crop top per un effetto estivo.

Le scarpe? Dai sandali con tacco ai sneakers minimali, l'importante è non competere con il denim. Anche gli accessori devono essere essenziali: una borsa a secchiello o una catena sottile. Questa tendenza è perfetta per chi vuole un look moderno senza sforzo, puntando su un singolo elemento distintivo.

I jeans cut-out rappresentano la nuova frontiera del denim: non più usurato, ma tagliato con precisione. Un'apertura studiata, più elegante che ribelle, capace di trasformare il denim in un capo estivo, leggero e sorprendentemente ricercato. Con il caldo alle porte, questi jeans promettono di essere i protagonisti dei guardaroba di stagione

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Jeans Cut-Out Moda Tendenza Estate Denim Stile Minimalista

 

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