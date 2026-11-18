Jeff Bezos spiega le rigorose audizioni per il nuovo James Bond di Amazon. Robert Pattinson vince su altri cinque finalisti grazie a una prova straordinaria con costumi e set reali.

Il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, ha rivelato di essere stato fortemente coinvolto nella scelta dell'attore che interpreterà la prossima incarnazione di James Bond. La decisione, presa sotto la guida creativa di Amazon Studios, ha coinvolto un processo di selezione molto rigoroso che ha escluso altri candidati prestigiosi. Bezos ha confermato che Robert Pattinson è stato scelto tra cinque finalisti dopo una serie di provini dettagliati.

I dettagli delle audizioni esclusive

Bezos ha illustrato le modalità della selezione durante l'evento Silicon Valley & The World organizzato da Semafor. Ha spiegato che si sono svolti veri provini vecchio stile per i cinque attori finalisti. Questi incontri non erano semplici letture di copioni, ma richiedevano la presenza di costumi di scena integrali e set reali per valutare meglio l'idoneità dei candidati.

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Il team di Amazon ha trascorso un paio d'ore venerdì esaminando attentamente i provini degli attori. Nonostante tutti i partecipanti fossero straordinariamente talentuosi, il comitato ha notato qualcosa di speciale in Rob Pattinson. Questa differenza lo ha distinto dalla concorrenza e ha giustificato la scelta finale per il ruolo iconico della spia britannica.

Reserve iniziali superate dalla prova

Inizialmente, il comitato di selezione nutriva qualche riserva sulla candidatura di Pattinson per il ruolo. Tuttavia, durante lo svolgimento dei provini, la situazione è cambiata radicalmente. È apparso del tutto evidente a tutti i presenti che James Bond fosse lui il candidato ideale per ricoprire i panni dell'agente segreto.

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La scelta di Amazon Studios segna un nuovo capitolo per la franchise, affidando la gestione creativa a una piattaforma digitale. Jeff Bezos ha sottolineato come la trasparenza e il rigore nel processo decisionale siano stati fondamentali per arrivare a una decisione così significativa per l'industria cinematografica globale.

Impatto sul mercato e aspettative

Questa notizia genera grande interesse nel settore dello streaming e del cinema. Amazon Studios punta a rinnovare l'iconica figura di James Bond con una visione moderna. L'impegno di Jeff Bezos in questa decisione riflette l'importanza strategica che la proprietà attribuisce alla franchise.