Jelly Shoes: il ritorno delle scarpe trasparenti tra fiaba e moda contemporanea

Le iconiche jelly shoes, simbolo dell'infanzia, si trasformano in must-have della Primavera Estate 2026, grazie a nuovi modelli trasparenti e versatili adatti sia alla spiaggia che alla città.

Le jelly shoes , un tempo relegate ai ricordi d'infanzia e alle giornate al mare, stanno vivendo una rinascita senza precedenti. Abbandonato il look infantile del passato, queste scarpe trasparenti si trasformano in veri e propri oggetti del desiderio per la stagione Primavera Estate 2026.

Merito della loro trasparenza da fiaba e di una sorprendente versatilità: quasi invisibili, leggere e irresistibilmente nostalgiche, conquistano la generazione di moderne Cenerentole. Dimenticate le classiche scarpette da mare che tutte indossavamo da bambine; oggi le jelly shoes si presentano in nuove eleganti silhouette, ispirate alla favola ma riadattate alle esigenze e ai portafogli delle trendsetter contemporanee, grazie all'utilizzo della più economica plastica trasparente.

Dalle sfilate allo street style, il consiglio è solo uno: indossarne almeno un paio prima di subito, in spiaggia come in città. Il trend è apparso chiaramente alle sfilate Primavera Estate 2026. A guidare la trasformazione delle jelly shoes in oggetti di culto sono innanzitutto i sandali trasparenti con micro tacco a forma di conchiglia, realizzati in PVC effetto vetro, un modello che ricorda inevitabilmente l'iconica scarpetta di cristallo, ma in versione glamour contemporanea.

Questi sandali, presentati per la prima volta nel 2024, hanno elevato la tradizionale scarpa da scoglio a oggetto di culto minimalista, conquistando celebrity e insider e diventando tra i modelli più ricercati sul mercato second hand. Ancient Greek Sandals propone una versione a metà strada tra una ballerina e una scarpa da scoglio, che reinterpreta il concetto di jelly shoe con una struttura traforata e semi trasparente, disponibile in numerose varianti cromatiche.

Il modello è stato rapidamente reinterpretato anche dai marchi del fast fashion, da H&M a Parfois. Jimmy Choo offre una versione in PVC ricoperto di piccoli cristalli, per un effetto scintillante. Per le eterne bambine, il modello più tradizionale rivive nelle collezioni di Gucci e Fiorucci, che aggiunge persino un micro tacco kitten al classico granchietto da scoglio. Le It Girl oggi indossano le scarpe jelly soprattutto lontano dal bagnasciuga, complici i nuovi modelli traforati peso piuma.

Tra gli outfit da copiare, il mix con bermuda e pantaloni crochet, sopra una camicia maschile o a stampa. Capri pants e infradito in PVC con tacco, l'abbinamento di stile da copiare a Barbara Palvin all'ultimo Festival di Cannes. Ma non solo: le jelly shoes si sono evolute in chiave sostenibile. Molti brand stanno sperimentando plastiche riciclate e biodegradabili per ridurre l'impatto ambientale, senza rinunciare all'estetica trasparente.

La tendenza si inserisce nel più ampio movimento fashion che guarda al riciclo e al vintage, riportando in auge materiali iconici degli anni '90. Inoltre, la versatilità di queste scarpe permette di indossarle con abiti da sera, tailleur pantalone o persino con look più casual come jeans a zampa e magliette bianche. I colori spaziano dal classico trasparente al pastello, dal neon al metallizzato, offrendo infinite possibilità di personalizzazione.

Le jelly shoes non sono solo un accessorio, ma un vero e proprio statement di stile che unisce nostalgia e avanguardia. Perfette per chi vuole osare senza essere troppo vistoso, rappresentano la sintesi perfetta tra funzionalità e moda. In un'epoca in cui l'individualità è premiata, queste scarpe diventano un mezzo per esprimere la propria personalità con un tocco di ironia e creatività.

Con l'arrivo della bella stagione, il consiglio degli esperti è di puntare su modelli con dettagli particolari, come fibbie a forma di conchiglia, plateau trasparenti o inserti glitterati, per distinguersi dalla massa. Le jelly shoes sono pronte a conquistare nuovamente il guardaroba femminile, dimostrando che la moda è un ciclo continuo di reinvenzione





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