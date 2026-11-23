La giovane regista Jenna Sue Brandon ha costruito una casa su ruote per meno di 30mila euro, salvandosi dai costi di Los Angeles e pagando il prestito.

La giovane regista Jenna Sue Brandon ha trasformato la sua crisi economica in un'opportunità di libertà, costruendosi una casa su ruote per meno di 30mila euro dopo la laurea. Nonostante lavorasse come responsabile della struttura in un settore stabile, il costo della vita a Los Angeles le impediva di mettere da parte qualsiasi risparmio. La giovane ha dichiarato che, sebbene riuscisse a cavarsela, non era in grado di costruire un fondo di emergenza o investire per il futuro.

Costruzione e costi della Tiny House

La scelta di vivere in uno spazio minimo di circa 15 metri quadrati è nata dalla necessità di ridurre drasticamente le spese fisse. Jenna ha sfruttato il giardino di un parente per ospitare il progetto e si è avvalsa dell'aiuto gratuito di amici e familiari per la manodopera. Ha delegato a professionisti esterni soltanto gli impianti elettrici e idraulici, mantenendo il controllo creativo e costruttivo del resto dell'abitazione. L'operazione ha richiesto un anno di lavoro intenso, portando al completamento di un'unità abitativa funzionale e mobile.

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Il peso totale della struttura è di 4,5 tonnellate, rendendola significativamente più pesante di un comune camper. Per trainare questa massa considerevole, Jenna ha utilizzato un pick-up di grandi dimensioni. La casa è dotata di tutti i comfort essenziali, inclusi acqua corrente ed elettricità, permettendo una vita autonoma in movimento. La giovane ha spiegata a People che, nonostante le complessità logistiche, la spesa mensile per carburante e manutenzione rimaneva inferiore al solo affitto di un appartamento a Los Angeles.

Viaggio e carriera digitale

A 26 anni, Jenna ha lasciato il suo impiego fisso per dedicarsi a tempo pieno al viaggio lungo gli Stati Uniti, il Canada e l'Alaska. Questa decisione le ha permesso di documentare l'esperienza attraverso video, creando un canale di contenuto che è diventato la sua unica fonte di reddito. Parallelamente al viaggio, ha continuato a pubblicare contenuti sul suo canale Tiny Home Giant Journey. Per un periodo ha affiancato questo progetto con un secondo lavoro come social media manager, bilancando le esigenze finanziarie con la passione per la creatività.

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Il successo del progetto editoriale è cresciuto costantemente nel tempo. Oggi la piattaforma conta quasi tre milioni di follower tra le principali piattaforme social come YouTube, Facebook e Instagram. La content creator racconta anche le storie di altre persone che hanno scelto soluzioni abitative non convenzionali, ampliando la comunità intorno al movimento tiny home. Questo approccio le ha consentito di stabilizzare le sue finanze in modo sostenibile.

Successo finanziario e risultati

Grazie alla riduzione dei costi abitativi e al successo del canale digitale, Jenna ha raggiunto un traguardo finanziario significativo durante questo periodo. Ha raccontato di essere riuscita a saldare interamente il suo prestito studentesco, un obiettivo che sembrava irraggiungibile con le tradizionali spese urbane. Ha sottolineato che quel periodo è stato l'anno in cui ha risparmiato di più della sua intera vita professionale finora.

La giovane stima oggi che costruire una struttura simile richiederebbe almeno il doppio della cifra originaria, confermando la convenienza economica della sua decisione presa quasi dieci anni fa. La sua esperienza dimostra come l'innovazione abitativa possa risolvere problemi strutturali del mercato immobiliare nelle grandi metropoli. Il suo caso resta un riferimento per chi cerca alternative al modello abitativo tradizionale.