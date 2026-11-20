Jennifer Lawrence svela di avere nuove protesi mammarie e stilando la classifica dei cinque migliori partner baciati sul set durante la sua apparizione televisiva.

L'attrice statunitense Jennifer Lawrence ha reso pubblico di avere delle nuove protesi al seno durante la sua recente apparizione nel programma televisivo Watch What Happens Live With Andy Cohen. L'intervista ha fornito alla star alcuni momenti di grande leggerezza, ma ha anche portato alla luce una rivelazione personale significativa riguardante il suo percorso fisico.

La 36enne ha affrontato con franchezza le domande del conduttore, che ha iniziato a porre la questione dopo un aneddoto divertente. Cohen le aveva chiesto come fosse possibile che il naso di un'altra persona si fosse rotto urtando contro una protesi, mostrando una certa incredulità sulla resistenza di tali dispositivi.

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La rivelazione sulle protesi mammarie

Jennifer Lawrence ha risposto senza esitazioni confermando di avere delle protesi, ammettendo che la situazione descritta dal conduttore sembrava effettivamente strana anche a lei. Questa dichiarazione non era completamente inedita per la sua fanbase, dato che l'attrice aveva già raccontato in passato di essersi sottoposta a un intervento di lifting al seno in seguito ai cambiamenti fisici legati alle sue due gravidanze.

La confessione ha lasciato a bocca aperta sia il padrone di casa Andy Cohen sia l'altro ospite della serata, il fedele collega di Jennifer Lawrence. La rivelazione ha contribuito a creare un'atmosfera di complicità e trasparenza, tipica del format del talk show condotto da Cohen, dove le domande possono spaziare dalla cronaca gossip alle storie più intime dei personaggi.

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La classifica dei baci migliori sul set

La puntata ha preso una pieca ancora più giocosa quando Andy Cohen ha sfidato Jennifer Lawrence a mettere in fila i migliori e i peggiori partner baciati davanti alla macchina da presa. In un primo momento l'attrice ha provato a cavarsela con diplomazia, affermando che erano stati tutti fantastici, prima di cedere al gioco e nominare esplicitamente cinque nomi.

Jennifer Lawrence non ha avuto dubbi sul primo posto, partendo proprio dal migliore per stilare la sua classifica personale. La lista vede in testa Josh, seguiti da Hemsworth, Cooper, Chalamet e Pratt. Questa selezione ha scatenato il dibattito tra i fan e gli esperti di gossip, che hanno analizzato le collaborazioni cinematografiche della star per identificare i colleghi citati.

Identificazione degli attori nella lista

Per comprendere appieno la dichiarazione di Jennifer Lawrence, è necessario analizzare il contesto delle sue recenti produzioni cinematografiche. Il riferimento a Josh indica con alta probabilità Josh Hutcherson, con cui ha condiviso il set nel film Catching Fire e altri progetti della saga Hunger Games, mantenendo un rapporto professionale molto stretto nel corso degli anni.

Chris Hemsworth è stato un partner di scena significativo nel thriller Mother!, un'opera visivamente potente e complessa che ha richiesto una chimica intensa tra i due protagonisti. La loro collaborazione è ricordata per le scene drammatiche e cariche di tensione emotiva, distanti dai toni leggeri del talk show ma fondamentali per la trama del film.

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Il riferimento a Cooper riguarda probabilmente Bradley Cooper, con cui ha lavorato al film Joy, una biografia che ha richiesto una profonda immersione nei personaggi. La loro interazione sul set ha contribuito a delineare figure complesse e realiste, mostrando la versatilità interpretativa di Jennifer Lawrence in ruoli lontani dalle commedie romantiche o dalle franchise action.

Chalamet e Pratt nella selezione

Timothée Chalamet è stato citato nell'elenco, probabilmente in relazione a progetti recenti o imminenti che hanno generato grande curiosità nel mondo del cinema. La sua presenza nella classifica di Lawrence sottolinea il rispetto professionale tra due attori di generazioni diverse, uniti dalla fama internazionale e dalla capacità di trainare il box office.

Ryan Pratt completa la lista dei cinque attori menzionati da Jennifer Lawrence, chiudendo una selezione che copre decenni di carriera e generi diversi. L'apparizione in Watch What Happens Live With Andy Cohen ha permesso alla star di esplorare temi personali e professionali, offrendo ai telespettatori una visione dietro le quinte della sua vita e delle sue esperienze artistiche più significative.