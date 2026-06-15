La popstar si presenta in forma smagliante alla soglia dei 57 anni, con una pony tail che è già leggenda. Sul palco a Parigi, Jennifer Lopez incanta il pubblico con un look da concerto che flirta apertamente con il mondo tech, senza perdere minimamente la sensualità felina che da sempre la contraddistingue.

Jennifer Lopez si riprende la scena con un beauty look space chic a base di maxi coda, labbra glossy e unghie cristalline. La popstar si presenta in forma smagliante alla soglia dei 57 anni, con una pony tail che è già leggenda.

Sul palco a Parigi, Jennifer Lopez incanta il pubblico con un look da concerto che flirta apertamente con il mondo tech, senza perdere minimamente la sensualità felina che da sempre la contraddistingue. L'acconciatura e il trucco sono stati realizzati da Ernesto Casillas, che ha scelto di focalizzare l'attenzione sullo sguardo. Gli occhi della ex signora d'Italia hanno un volume 3D e sono pensati ad hoc per catturare i riflettori dello stadio.

Sulle labbra Casillas ha rispolverato il suo signature look in chiave disco iper-moderna: una base rosa naturale a effetto glossy, abbinata all'overline bold in tonalità mattone. La manicure non è mai un elemento di contorno. Dietro le quinte dello show parigino c'è il nail artist Tom Bachick, che per l'occasione ha creato artigli lunghissimi dalla forma di mandorla affilata. Addolciti da una sfumatura rosa scintillante, ma trasparente.

Una scelta di assoluta tendenza che gioca sul richiamo al vetro cristallina, ripulendo il look da ogni eccesso e regalandogli un tocco di sofisticata leggerezza. Un perfetto equilibrio visivo per una notte - space chic - nella Ville Lumière, in cui JLo dimostra ancora una volta come si riscrivono le regole del pop





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