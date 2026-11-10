Jensen Huang ammette il tradimento: divorzio da decine di miliardi per il Ceo di Nvidia

Il Ceo di Nvidia Jensen Huang ammette una relazione extraconiugale con una presunta spia cinese. In caso di divorzio, la moglie Lori Huang potrebbe ottenere decine di miliardi di dollari.

Jensen Huang, fondatore e Ceo di Nvidia, ha ammesso di essere stato infedele alla moglie Lori Huang. La vicenda, che ha fatto il giro del mondo, riguarda una donna che il governo americano ritiene possa essere una spia cinese, secondo alcune indiscrezioni di stampa rimaste finora senza conferma ufficiale.

Il caso è esploso qualche giorno fa, ma Jensen Huang ha reso pubblica l'ammissione solo domenica, aprendo la strada a ipotesi su un possibile divorzio che, secondo le stime collegate al suo patrimonio, potrebbe costare decine di miliardi di dollari. Il Ceo di Nvidia resta tra le persone più ricche del mondo, anche se ieri è uscito brevemente dalla top 10 a causa del crollo del titolo Nvidia.

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Regime di comunione dei beni in California

In California, il regime di comunione dei beni prevede che ogni bene acquisito durante il matrimonio venga diviso al 50 per cento in caso di divorzio, salvo specifiche eccezioni. Questo principio riguarda anche la quota di Jensen Huang nella società e qualsiasi reddito da essa derivante.

Secondo quanto riportato, la maggior parte delle azioni attribuite a Jensen Huang sono detenute in trust in cui entrambi i coniugi sono co-fiduciari. Di conseguenza, questi titoli possono essere considerati di un interesse beneficiario condiviso.

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Lori Huang potrebbe quindi avere diritto alla metà del patrimonio del marito, cifra che, a seconda dell'andamento delle azioni di Nvidia, corrisponderebbe ad almeno 75 miliardi di dollari. La quota esatta dipenderebbe però da eventuali accordi prematrimoniali o postmatrimoniali firmati dai due coniugi e dalla possibilità per Jensen Huang di rivendicare beni di sua esclusiva proprietà.

Non è chiaro se la coppia abbia firmato un accordo prematrimoniale prima del matrimonio, o un accordo postmatrimoniale dopo le nozze, che potrebbe specificare se alcuni beni siano gestiti separatamente. Secondo la legge californiana, un bene può essere considerato proprietà separata se acquisito prima del matrimonio, se ricevuto in eredità o in donazione da una sola persona.

Le dichiarazioni di Jensen Huang e Lori Huang

Jensen Huang ha rilasciato una dichiarazione domenica in cui afferma che le sue azioni hanno ferito la moglie e i figli. Il Ceo di Nvidia ha scritto di assumersi la piena responsabilità di ciò che ha fatto e del dolore causato alla famiglia.

Nel messaggio rivolto alla moglie e alla famiglia, Jensen Huang ha riconosciuto che le scuse non possono cancellare ciò che ha fatto. Ha inoltre espresso la speranza che la famiglia guarisca e che, col tempo, possa riconquistare la fiducia di Lori Huang.

Lori Huang non ha ancora risposto pubblicamente alla relazione extraconiugale del marito e non ha indicato se intenda chiedere il divorzio. Secondo quanto riportato da fonti di stampa, Jensen Huang ha confidato ai colleghi che la moglie ha fatto tutto per lui, compresa la firma di documenti e la gestione delle finanze della coppia.

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I due si sono sposati alla metà degli anni '80, dopo essersi conosciuti come studenti alla Oregon State University, molto prima che Jensen Huang fondasse Nvidia. Lo stesso Ceo ha sempre sostenuto che la moglie ha fatto parte di Nvidia in ogni fase del suo percorso, fin dalla nascita dell'azienda.

Confronto con gli altri divorzi miliardari

Il possibile accordo tra Jensen Huang e Lori Huang potrebbe superare quelli di altri recenti divorzi tra miliardari. Mackenzie Scott, ex moglie di Jeff Bezos, ha ricevuto una quota di Amazon equivalente a circa 36 miliardi di dollari al momento del divorzio.

Anche il divorzio del 2021 tra Melinda French Gates e Bill Gates ha previsto trasferimenti miliardari. Non sono ancora chiari tutti i dettagli dell'accordo, ma Melinda French Gates ha ricevuto almeno 12,5 miliardi di dollari destinati alle sue iniziative filantropiche personali, oltre ad azioni trasferite negli anni successivi.

Per ora non esistono procedure o date ufficiali annunciate per un eventuale scioglimento del matrimonio tra Jensen Huang e Lori Huang. Le cifre restano dunque stime basate sulla legge californiana e sul valore del patrimonio, che dipende dall'andamento del titolo Nvidia e dagli accordi privati tra i coniugi.