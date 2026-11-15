Jensen Huang cerca ritorno alla guida di Nvidia con supporto Silicon Valley

Jensen Huang, fondatore di Nvidia, ottiene sostegno da leader tech e istituzioni Usa per tornare CEO. Scott Bessent chiede invece cambiamento radicale e indagine su vendite.

Jensen Huang sta lavorando attivamente per un clamoroso ritorno alla guida di Nvidia, il colosso americano dei semiconduttori dal valore di 4 trilioni di dollari. La notizia emerge a meno di una settimana dalle sue dimissioni, rese note giovedì scorso dopo aver lasciato anche il consiglio d'amministrazione del gruppo. Huang aveva annunciato la propria uscita a causa di indiscrezioni riguardanti relazioni extraconiugali con Alice Huang e con Kimberly Powell, dirigente di Nvidia.

Supporto tecnico e istituzionale per il ritorno

Secondo quanto riferito dal Financial Times, Huang avrebbe già ottenuto il sostegno dei "principali guru" della Silicon Valley durante i suoi sforzi per riconquistare la poltrona. A questi leader aziendali si aggiungono importanti istituzioni finanziarie statunitensi e ambienti della Casa Bianca, che stanno esercitando pressioni per una sua reintegrazione. Al momento, mancherebbe all'appello l'appoggio esplicito di Donald Trump, nonostante il presidente degli Stati Uniti abbia spinto il manager a resistere e a non abbandonare il ruolo in alcuni colloqui privati precedenti all'uscita.

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Un gruppo di sostenitori di Huang sta allestendo una sorta di "unità di crisi" (war room) composta da dirigenti del settore tecnologico. L'obiettivo di questa operazione interna è promuovere il ritorno dell'ex CEO e cercare ulteriore legittimazione presso le alte sfere del governo federale. Tutte le figure di spicco del settore, al di fuori dei laboratori di frontiera, nutrono grande stima per il manager nato a Taiwan, considerandolo una risorsa insostituibile.

Posizioni contrastanti nel governo USA

Il mondo politico statunitense appare profondamente diviso su questa vicenda. Il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent ha chiesto esplicitamente un "cambiamento radicale" ai vertici di Nvidia durante una trasmissione su Fox News. Bessent ha esortato il consiglio di amministrazione ad assumere un CEO esterno, sollevando dubbi sul fatto che il colosso dei chip "abbia perseguito vendite di chip potenzialmente illecite" per incrementare gli utili. Secondo le dichiarazioni dell'esecutivo, altri dirigenti dovrebbero essere sottoposti a indagine per tale comportamento.

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Posizione nettamente diversa è quella del segretario al Commercio, Howard Lutnick. Il New York Times ha accusato Lutnick di aver allentato le normative sui chip che si sovrappongono agli interessi delle aziende di famiglia, in particolare la Cantor Fitzgerald. Lutnick si è scontrato con i funzionari governativi per la regolamentazione della vendita di chip Nvidia in Asia, creando un ulteriore attrito all'interno dell'amministrazione.

Indagine interna e futuro aziendale

Nonostante le pressioni esterne, il consiglio d'amministrazione di Nvidia ha avviato un'indagine indipendente sulla condotta di Jensen Huang. Alcune fonti hanno riferito al quotidiano finanziario che Huang avrebbe discusso con alcuni confidenti la possibilità di rientrare in carica proprio in questo periodo. La situazione è ulteriormente complicata dalle accuse riguardanti la sua relazione con Alice Huang, una ricca donna d'affari cinese sospettata di essere una spia al soldo di Pechino.

Huang ha sempre sminuito pubblicamente la parte più scabrosa di questo caso, cercando di distogliere l'attenzione dai dettagli personali e dalle implicazioni geopolitiche. La sua assenza dal panorama aziendale è attesa in occasione del vertice Apec a Shenzhen, dove il tycoon era programmato per partecipare mercoledì. La comunità finanziaria monitora con attenzione ogni sviluppo, mentre la richiesta di cambiamento da parte di Bessent e il sostegno da parte della Silicon Valley definiscono uno scenario di incertezza per il futuro della leadership di Nvidia.