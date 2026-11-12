Jensen Huang dimissioni Nvidia, crisi leadership e controllo AI

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Jensen Huang ha abbandonato con effetto immediato la carica di amministratore delegato di Nvidia. L'ex leader della società ha lasciato anche gli incarichi di presidente e consigliere di amministrazione. La decisione segue un periodo di pressioni intense e scandali personali. Huang ha guidato l'azienda per oltre tre decenni fino a questa risoluzione.

La transizione di leadership e il ruolo di Colette Kress

Colette Kress, attuale direttore finanziario di Nvidia, assume il controllo aziendale per il periodo di transizione. Il consiglio di amministrazione ha nominato Harvey Jones come nuovo presidente. L'azienda avvia una ricerca per il successore definitivo. La selezione avverrà sia tra candidati interni che esterni all'organizzazione.

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Scandalo Megaspeed e rischi per la sicurezza nazionale

Alice Huang, dirigente di Megaspeed International, era al centro delle indagini. Le autorità americane la sospettano di raccogliere informazioni per conto di Pechino. La relazione con Jensen Huang ha aperto un caso di sicurezza nazionale. Megaspeed ha sede a Singapore ed è accusata di facilitare vendite per 7,5 miliardi di dollari.

Reazione dei mercati finanziari e impatto economico

Le azioni di Nvidia hanno perso circa il 14 per cento nelle prime contrattazioni. La quotazione ha mostrato segni di stabilizzazione dopo l'annuncio. Gli investitori vedono il vuoto lasciato da Huang come un rischio significativo. La nomina di Kress ha limitato i movimenti di panico nei mercati globali.

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Indagini del Dipartimento di Giustizia e controlli sull'AI

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti esamina il caso della presunta spia. Alice Huang sarebbe tornata a Pechino dopo le rivelazioni. Nvidia ha avviato un'indagine indipendente sulla condotta dell'ex amministratore delegato. Il caso rafforza le richieste di controlli più severi sulle esportazioni di chip verso la Cina.

Prospettive future e candidature politiche per Nvidia

Jensen Huang accetta di testimoniare davanti al Congresso americano. La deposizione riguarderà i protocolli di sicurezza e i flussi tecnologici. Elon Musk ha espresso interesse a assumere Huang per i suoi progetti. Donald Trump ha proposto Tim Cook come possibile successore alla guida di Nvidia. Questa scelta determinerà il futuro ruolo dell'azienda nella geopolitica globale.