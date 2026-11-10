Jensen Huang e Nvidia: crisi dopo la relazione con Alice Huang

Jensen Huang affronta un'indagine interna su Nvidia e l'attenzione del Congresso americano, dopo un calo del titolo di oltre il 4 per cento.

Jensen Huang, cofondatore e amministratore delegato di Nvidia, è al centro di una crisi che va ben oltre la sfera personale. Dopo aver ammesso di aver avuto una relazione extraconiugale con Alice Huang, dirigente della società di data center Megaspeed indicata dalle autorità americane come possibile spia cinese, il numero uno del colosso dei chip deve affrontare più fronti aperti.

Il primo è un'indagine indipendente del consiglio di amministrazione, il secondo è l'attenzione del Congresso americano e il terzo è un mercato che ha iniziato a ricalcolare il valore dell'azienda. Lunedì le azioni Nvidia hanno chiuso in calo di oltre il 4 per cento, a 178,67 dollari, bruciando circa 200 miliardi di dollari di capitalizzazione in una sola seduta.

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Megaspeed e il sospetto sui chip avanzati verso la Cina

Le autorità statunitensi indagano da tempo su Megaspeed International, società con sede a Singapore che affitta capacità di calcolo nei data center ed è diventata uno dei principali acquirenti asiatici di chip Nvidia. L'obiettivo è verificare se processori soggetti a restrizioni di esportazione siano stati trasferiti, direttamente o tramite intermediari, verso la Cina.

L'ipotesi è particolarmente delicata perché i processori più avanzati sono considerati strumenti essenziali per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale. Le indagini riguardano anche la struttura proprietaria dell'azienda e i suoi collegamenti con la Malesia, dove opera SpeedMatrix, filiale attraverso cui sarebbero transitate importazioni rilevanti.

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I registri commerciali citati nelle ricostruzioni indicano che, nel novembre 2025, Megaspeed avrebbe importato almeno 17.544 processori GB300 per circa 787 milioni di dollari. Una cifra che mostra la portata economica del rapporto con Nvidia.

Secondo le stesse ricostruzioni, Alice Huang avrebbe assunto il controllo di Megaspeed dopo lo scorporo da 7Road Holdings, gruppo cinese attivo nei videogiochi. Avrebbe poi ceduto l'azienda a una società di Singapore nel 2023, poco prima che Megaspeed ottenesse lo status di partner Nvidia Cloud.

Congresso, Casa Bianca e le posizioni in campo

Il leader della maggioranza al Senato John Thune ha dichiarato che il Congresso sta cercando di ottenere maggiori informazioni sulla relazione di Huang e sui legami che ne derivano. La Camera ha chiesto a Jensen Huang di presentarsi a un briefing a porte chiuse previsto per il 18 novembre.

Il presidente Donald Trump è intervenuto affermando che l'FBI sta esaminando la questione. Pechino ha respinto le accuse, definendole prive di fondamento e una calunnia contro la Cina.

Secondo le ricostruzioni dei media, il consulente legale di Nvidia Tim Teter avrebbe contattato il sottosegretario al Commercio Jeffrey Kessler. L'obiettivo sarebbe stato chiedere informazioni sull'indagine e sulla detenzione di Alice Huang a Singapore.

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Nelle settimane successive, i funzionari del Bureau of Industry and Security avrebbero visto ridursi la propria autonomia nell'indagine su Megaspeed. Avrebbero ricevuto richieste di inoltrare i contatti attraverso Kessler e di non citare l'azienda nelle comunicazioni esterne.

Nvidia sostiene di collaborare pienamente con le autorità, fornendo informazioni raccolte sul campo e chiedendo indicazioni quando necessario. La società afferma inoltre di voler contribuire a impedire deviazioni di chip, pur difendendo la propria attività con clienti ritenuti legittimi.

Impatto su mercato e settore dell'intelligenza artificiale

Per il mercato la questione è se la vicenda diventi un problema di governance, di sicurezza nazionale o di continuità aziendale. Martedì la pressione è proseguita con un'ulteriore flessione di circa il 6 per cento del titolo Nvidia.

Nvidia è il principale produttore mondiale dei processori che alimentano i data center dell'intelligenza artificiale, e Jensen Huang è da anni una delle figure più influenti del settore. Proprio per questo le commissioni coinvolte vogliono stabilire fino a che punto la sicurezza nazionale americana possa essere stata messa a rischio.

Huang ha sostenuto con convinzione l'allentamento delle restrizioni americane sulle vendite di chip avanzati alla Cina. Ha affermato che misure troppo rigide rischiano di accelerare lo sviluppo di alternative cinesi, e oggi quella posizione viene letta alla luce dell'inchiesta in corso.