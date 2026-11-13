Jensen Huang lascia Nvidia: dimissioni, scandalo privato e spie

Jensen Huang ha rassegnato le dimissioni da Nvidia dopo un milione di azioni vendute. Lo scandalo coinvolge la moglie Alice e accuse di spionaggio.

Jensen Huang ha rassegnato le dimissioni da amministratore delegato di Nvidia dopo oltre due decenni alla guida del colosso dei semiconduttori. Questa decisione arriva contemporaneamente alla vendita di circa un milione di azioni della società, un evento che segna un cambio di epoca per l'azienda più preziosa del mondo.

Il contesto delle dimissioni

Le mosse di Jensen Huang sono avvenute in contemporanea con la vendita di circa un milione di azioni Nvidia, avvenute tra l'1 e il 5 novembre. Secondo quanto riportato da Bloomberg, le vendite hanno fruttato circa 792 milioni di dollari in totale. Le attività di trading erano state pianificate precedentemente, il che rende la timing di queste vendite particolarmente sensibile nel contesto attuale.

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L'inchiesta dello spionaggio

L'attenzione pubblica si è focalizzata sulla relazione extraconiugale di Jensen Huang con una terza donna, dipendente non identificata di Nvidia. Questa vicenda ha acquisito rilevanza nazionale e internazionale a seguito di un'inchiesta condotta da Tesari Research, una società di intelligence finanziaria. Il report di Tesari suggerisce legami con Huawei e possibili attività di spionaggio industriale che hanno scatenato un dibattito acceso.

Accuse e dinamiche interne

Secondo quanto riferito da Reuters, Jensen Huang intratterrebbe una relazione con un'altra dipendente, il cui nome non è stato rivelato. L'agenzia ha contattato la donna senza successo. Il board di Nvidia ha avviato un'indagine interna sulla relazione extraconiugale dell'amministratore delegato, esaminando se questa abbia violato i codici di condotta aziendali. Questa situazione ha creato un clima di tensione all'interno del consiglio di amministrazione.

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Il ruolo di Alice Huang

Alice Huang, moglie di Jensen Huang e membro del consiglio di amministrazione, è stata oggetto di accuse di spionaggio cinese. Il rapporto di Tesari ha sollevato interrogativi sulla sua possibile connessione con l'industria dei semiconduttori cinese. L'intelligence americana non è più certa che Alice Huang sia una spia per conto di Pechino. Il dibattito sulla solidità delle prove rimane aperto.

Dichiarazioni del governo cinese

Il ministero degli Esteri cinese ha respinto le accuse, ribadendo che i progressi tecnologici si basano sull'innovazione indipendente. La portavoce Mao Ning ha chiesto agli Stati Uniti di cessare di utilizzare narrative di spionaggio come pretesto per restrizioni commerciali. Pechino ha sottolineato che i successi scientifici sono frutto di cooperazione aperta e non di attività illecite.