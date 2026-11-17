Il fondatore di Nvidia si offre nuovamente come CEO. Il consiglio di amministrazione esclude il reintegro e crea un comitato per la sicurezza nazionale.

Il fondatore e ex amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, ha annunciato la sua disponibilità a tornare al timone dell'azienda se il consiglio di amministrazione lo richiederà esplicitamente. Questa dichiarazione costituisce la sua prima presa di posizione ufficiale dalla settimana scorsa, periodo caratterizzato da intense pressioni pubbliche e istituzionali. Huang ha sottolineato di aver ricevuto numerose sollecitazioni da dipendenti, investitori e clienti durante il suo periodo di assenza.

L'offerta di ritorno e le scuse pubbliche

"Da quando ho lasciato l'azienda, ho ricevuto numerose sollecitazioni da parte di dipendenti, investitori, partner commerciali e clienti di Nvidia affinché tornassi a ricoprire il ruolo di amministratore delegato", ha dichiarato Jensen Huang. Il magnate ha aggiunto che sarebbe stato onorato di raccogliere tale richiesta se il consiglio avesse ritenuto che il suo ritorno fosse nell'interesse degli azionisti, dei dipendenti e dell'America. Huang ha nuovamente chiesto scusa alla sua famiglia per i "gravi errori" commessi, ammettendo di non essere stato all'altezza degli standard richiesti e di aver creato problemi al board.

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Reazioni politiche e scetticismo del Congresso

La vicenda ha attirato l'attenzione di importanti figure politiche, tra cui il presidente Donald Trump, che ha espresso la propria opinione sul futuro di Huang. Il senatore John Cornyn ha definito lo scandalo basato sul dare i gioielli della corona tecnologica agli avversari, senza entrare nel merito di questioni personali. Anche il senatore John Kennedy ha espresso preoccupazione, suggerendo che un eventuale ritorno del fondatore porterebbe ad azioni legali da parte degli azionisti e consigliando di aumentare la copertura assicurativa dei direttori.

Creazione di un nuovo comitato di vigilanza

In risposta alle rivelazioni sulle relazioni extraconiugali, il consiglio di amministrazione di Nvidia ha deciso di non prendere in considerazione il reintegro di Huang. È stato invece annunciato martedì mattina la creazione di un comitato permanente per supervisionare le politiche di sicurezza nazionale e il rispetto delle normative sul controllo delle esportazioni. Questo nuovo organo avrà il compito di gestire i rischi legati al commercio globale e assicurare la conformità aziendale.

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Audizione in Congresso e implicazioni future

Il primo dicembre Jensen Huang sarà sentito alla Camera dei Rappresentanti, con la trascrizione della sua testimonianza prevista per il giorno successivo. Durante l'audizione, il legale di Nvidia sarà chiamato a rispondere alle interrogazioni del Congresso. Questa procedura segna un momento cruciale nel dibattito sul controllo dei semiconduttori e riflette lo scetticismo di molti repubblicani verso le attuali politiche commerciali.

Impatto sul mercato e posizioni dei stakeholder

Il consiglio di amministrazione di Nvidia ha istituito il Comitato di vigilanza per la sicurezza nazionale e il controllo delle esportazioni per gestire le politiche aziendali. Questa mossa mira a rafforzare la fiducia degli investitori e a proteggere la posizione tecnologica dell'azienda. Le reazioni di migliaia di dipendenti e importanti investitori del settore tecnologico continuano a influenzare le prospettive future di Nvidia, mentre il mercato attende sviluppi concreti sulle nuove misure di compliance.