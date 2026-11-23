Jensen Huang torna alla guida di Nvidia dopo un breve periodo di assenza. Il consiglio di amministrazione ha approvato il reintegro immediato del fondatore, confermando la sua leadership.

Il consiglio di amministrazione del colosso americano dei semiconduttori Nvidia ha annunciato lunedì 23 novembre il reintegro immediato di Jensen Huang negli incarichi di presidente, amministratore delegato e membro del board. Questa decisione cruciale arriva a meno di due settimane dalle sue precedenti dimissioni, che erano state provocate da uno scandalo legato alla sua vita privata e ai presunti rischi per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. La notizia ha immediatamente innescato una forte reazione sui mercati finanziari, con un'impennata del titolo Nvidia a Wall Street che ha segnato un netto miglioramento rispetto alle closure precedenti.

Reazione immediata di Wall Street e dati di mercato

La reazione degli investitori è stata quasi istantanea e estremamente positiva, evidenziando la fiducia nella stabilità della leadership aziendale. Alle 15:02 italiane, il titolo di Nvidia registrava un guadagno del 26,87% negli scambi pre-market, raggiungendo quota 159,26 dollari per azione. Questo valore rappresenta un incremento di quasi 34 dollari rispetto ai 125,53 dollari registrati alla chiusura di venerdì. Gli operatori finanziari di tutto il mondo attendono con attenzione l'apertura ufficiale del Nasdaq, prevista per le 15:30 italiane, dove si prevede un ulteriore consolidamento di questo trend rialzista sostenuto dal ritorno del fondatore.

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Approvazione unanime e valutazione dei rischi per la sicurezza

La decisione è stata approvata all'unanimità dal consiglio di amministrazione di Nvidia, al termine di una serie di incontri approfonditi con Jensen Huang. Nel comunicato ufficiale rilasciato dal gruppo, l'organo governativo spiega di essere rimasto soddisfatto della sincerità dimostrata dal fondatore e della sua indiscutibile capacità di continuare a guidare l'azienda verso il futuro. È stato fondamentale il ruolo svolto dal governo americano, che ha fornito indicazioni precise ad alti funzionari dell'amministrazione statunitense. Sulla base di queste interlocuzioni dirette, il consiglio ha ritenuto che il ritorno di Huang non comporti alcun rischio residuo per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

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Dichiarazioni ufficiali di Harvey Jones e Jensen Huang

Harvey Jones, presidente del board di Nvidia, ha dichiarato che Jensen è la persona giusta per guidare l'azienda e che il suo ritorno risponde perfettamente agli interessi di azionisti, dipendenti, partner e clienti. Anche Huang ha commentato il suo ritorno con parole di gratitudine e ambizione, definendosi onorato di tornare a Nvidia per guidare una delle aziende tecnologiche più importanti al mondo all'inizio di una nuova rivoluzione industriale. Il fondatore ha ringraziato esplicitamente i dipendenti, gli azionisti e la famiglia per il sostegno ricevuto durante il periodo di crisi, sottolineando la collaborazione necessaria per affrontare le sfide tecnologiche future.

Prospettive future e impatto sul settore dei semiconduttori

Con il reintegro di Jensen Huang, Nvidia torna alla piena operatività della sua massime cariche executive, garantendo continuità strategica per un'azienda chiave nella catena globale del calcolo ad alte prestazioni. La rapidità del processo decisionale del consiglio, supportata dal via libera implicito delle autorità governative americane, segnala una stabilizzazione rapida delle preoccupazioni che avevano portato alle dimissioni iniziali. Gli analisti del settore observeranno ora con attenzione come questa nuova fase influenzará la gestione dei contratti governativi e le strategie di mercato per il prossimo trimestre, mantenendo alta l'attenzione sugli sviluppi normativi legati alla sicurezza nazionale.