Il consiglio di amministrazione di Nvidia ha reintegrato Jensen Huang dopo che ha ammesso almeno quattro relazioni extraconiugali. Scopri i dettagli e le reazioni.

Il consiglio di amministrazione di Nvidia ha deciso all'unanimità di reintegrare il fondatore Jensen Huang alla guida dell'azienda, nonostante le confessioni riguardanti la sua vita privata. La decisione è stata presa domenica, pochi ore dopo che Huang ha parlato della questione durante una riunione prolungata con i membri del board. Il colosso dei chip ha confermato che l'amministratore delegato ha ammesso di aver intrattenuto almeno quattro relazioni extraconiugali, superando le due notizie già emerse pubblicamente in precedenza.

Dettagli sulle Relazioni Confessate

Secondo quanto riferito da Reuters, Jensen Huang ha confessato di aver avuto altre relazioni oltre a quelle già note. Tra queste, sono state coinvolte Kimberly Powell, vicepresidente della divisione sanitaria di Nvidia, e Alice Huang, un'ex dirigente della società singaporiana Megaspeed. Quest'ultima era sospettata di aver collaborato con l'intelligence cinese, sollevando ulteriori preoccupazioni.

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La stampa ha riportato che almeno una delle donne coinvolte sarebbe una dipendente diretta di Nvidia. Huang si è mostrato pentito del proprio comportamento durante l'incontro con i dirigenti, ammettendo pubblicamente di aver commesso errori gravi. Ha dichiarato ai dipendenti di lunedì di aver commesso alcuni errori davvero terribili, ricevendo applausi e dichiarazioni di supporto da parte del personale aziendale.

Posizioni del Consiglio e della Direzione

Il board di Nvidia è concorde nel ritenere che Huang avesse violato il codice di condotta aziendale. Le violazioni riguardavano sia la natura delle sue relazioni personali sia la mancanza di trasparenza al riguardo. Nonostante la gravità delle infrazioni, il consiglio ha discusso a lungo con lui l'importanza dell'onestà e dell'integrità nella leadership.

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La decisione di riaffidargli la guida dell'azienda è stata presa all'unanimità. Jensen Huang ha ringraziato il team per questa seconda opportunità, promettendo di essere un amministratore delegato migliore in futuro. La sua risposta è stata accolta positivamente dai dipendenti, che hanno sottolineato la sua importanza strategica per il futuro dell'azienda.

Impatto e Prossimi Passi

Resta aperto il quadro riguardante le possibili implicazioni delle sue relazioni per la sicurezza nazionale, specialmente considerando il legame di Alice Huang con Megaspeed e le sospette connessioni con l'intelligence cinese. Le indagini in corso mirano a chiarire se ci siano stati danni concreti alla società o violazioni delle normative internazionali.

I prossimi passi includeranno un monitoraggio rigoroso da parte del consiglio di amministrazione per garantire il rispetto delle policy aziendali. Jensen Huang ha ribadito il suo impegno a ripristinare la fiducia persa, sottolineando che la trasparenza sarà fondamentale per il nuovo inizio. L'azienda punta a concentrarsi sulla crescita tecnologica e sull'innovazione, distaccandosi dalle polemiche recenti.