Jensen Huang torna alla guida di Nvidia dopo undici giorni. Il mercato reagisce con un +30% e 1000 miliardi di perdita evitata. Analisi della dipendenza strategica.

La leadership di Jensen Huang alla guida di Nvidia è stata ufficialmente ristabilita, segnando la fine di una crisi aziendale durata appena undici giorni. Il ritorno del fondatore avviene in un contesto di alta tensione geopolitica e di turbolenza finanziaria, dopo che la sua temporanea rimozione aveva scatenato il crollo più pesante del titolo azionario dell'azienda dal 2008. Questa vicenda mette in luce la fragile struttura di governance di quella che è considerata il pilastro centrale dell'economia dell' intelligenza artificiale globale.

Il crollo finanziario e la reazione immediata del mercato

La decisione del consiglio di amministrazione di allontanare Huang per il sospetto di spionaggio cinese e traffico illecito di chip ha avuto un impatto devastante sulla capitalizzazione di Nvidia. Nel giro di pochissimi giorni, l'azienda ha bruciato circa mille miliardi di dollari di valore di mercato, subendo la peggiore settimana borsistica della sua storia. Questo crollo ha trasformato rapidamente le accuse in un problema di stabilità aziendale, dimostrando quanto il valore dell'azione fosse ancorato alla figura del fondatore.

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Il ripristino della posizione di Huang ha provocato un immediato rimbalzo del titolo, con un guadagno di oltre il trenta percento in poche ore. Questo dato numerico conferma che il mercato considera la stabilità della gestione attuale preferibile all'incertezza di un periodo di transizione o a eventuali conflitti interni. La reazione degli investitori ha quindi sanzionato in modo netto la precedente decisione del CdA.

La dipendenza strategica e la rete di potere di Huang

La ragione fondamentale per cui allontanare Jensen Huang è diventato insostenibile risiede nella struttura stessa di Nvidia. Huang ha costruito l'azienda attorno alla sua persona, accumulando un potere decisionale senza precedenti che si estende ben oltre la semplice gestione operativa. Secondo Andy Wu, professore di economia aziendale ad Harvard, sostituire Huang sarebbe risultato "il compito più difficile per un amministratore delegato degli ultimi dieci o vent'anni".

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La complessità di questa dipendenza è spiegata dalla vastità della rete di rapporti che Huang ha coltivato. Circa sessanta dirigenti rispondono direttamente a lui, e il fondatore segue personalmente lo sviluppo dei prodotti, le strategie aziendali e i rapporti con i clienti principali. Questa vicinanza operativa garantisce una coerenza che nessun successore interno potrebbe replicare immediatamente. Inoltre, relazioni cruciali come quella con Morris Chang, fondatore di Tsmc, si basano su decenni di fiducia personale, rendendo la transizione ancora più rischiosa.

Nvidia produce i chip fondamentali per i colossi dell'intelligenza artificiale come Microsoft, Google, Meta, Amazon e OpenAI. Huang investe inoltre miliardi nelle stesse aziende che acquistano le sue tecnologie, creando un ecosistema di interdipendenza economica che rende il fondatore insostituibile. Questa struttura definisce il "capitalismo degli insostituibili", un fenomeno che caratterizza altre Big Tech ma che in Nvidia assume dimensioni critiche.

Le pressioni politiche e il ruolo di Trump e Musk

Il reintegro di Huang non è avvenuto solo per motivi economici, ma anche sotto una forte pressione politica e istituzionale. Elon Musk e altri protagonisti della Silicon Valley hanno espresso sostegno al fondatore, mentre una petizione ha raccolto oltre 165mila firme a favore del suo ritorno. Questa mobilitazione ha preceduto l'intervento diretto di Donald Trump, che ha chiesto pubblicamente il reintegro, sostenendo che gli Stati Uniti avessero bisogno della sua leadership.

La posizione di Trump ha rappresentato un punto di svolta nella vicenda. Secondo le informazioni riportate da Semafor, il presidente ha fatto pressioni direttamente sul consiglio di amministrazione di Nvidia. Questo intervento ha spinto il CdA, che pochi giorni prima aveva escluso il ritorno di Huang, a cambiare idea all'unanimità dopo aver consultato alti funzionari americani. La mossa politica ha quindi surclassato le considerazioni interne di governance.

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Prima di questo esito, Huang aveva navigato un terreno geopolitico difficile. La sua strategia di usare la tecnologia americana per mantenere le aziende cinesi dipendenti dagli Stati Uniti si scontrava con l'ala più dura dell'amministrazione e del movimento MAGA. Quest'ultima voleva bloccare le vendite di chip alla Cina per evitare di rafforzare il principale rivale. Nonostante le nuove restrizioni sulle esportazioni introdotte a Washington, la linea di Huang permetteva di non perdere un mercato importante.

Il futuro di Nvidia e le indagini in corso

Nonostante il ritorno al potere, le prospettive per Nvidia e per il fondatore restano incerte. Le indagini sul presunto spionaggio cinese da parte di Nvidia e le investigazioni delle autorità americane proseguono attivamente. I Democratici stanno richiedendo spiegazioni ufficiali sull'intervento della Casa Bianca nel caso, sollevando interrogativi sul ruolo delle pressioni esterne nelle decisioni aziendali.

Il caso evidenzia le tensioni tra sicurezza nazionale, interessi economici e indipendenza aziendale. Resta da vedere come Nvidia gestirà gli aspetti legali delle accuse mentre continua a dominare il mercato dei chip per l'intelligenza artificiale. La dipendenza della crescita economica degli Stati Uniti da queste Big Tech rende la situazione ancora più delicata. Huang è tornato, ma la macchina dello sviluppo tecnologico globale deve ora affrontare questi interrogativi aperti.