Jensen Huang torna al timone di Nvidia dopo 11 giorni. Washington inasprisce i controlli sui semiconduttori mentre Pechino punta all'autosufficienza tecnologica.

L'amministratore delegato Jensen Huang ha ripreso il controllo di Nvidia, restituendo stabilità a uno dei colossi dell'intelligenza artificiale globale. Questa decisione arriva in un momento di massima tensione geopolitica tra Washington e Pechino. Il ritorno del dirigentetaiwanese avviene in un contesto commerciale progressivamente più restrittivo per le aziende tecnologiche americane. Le pressioni politiche esercitate da entrambi i governi hanno infatti reso l'ambiente di business estremamente complesso da navigare.

Restrizioni USA e autosufficienza cinese

Washington ha intensificato il controllo sull'accesso della Cina ai semiconduttori avanzati di produzione americana. Questa morsa è arrivata contemporaneamente al ritorno di Jensen Huang in carica. Gli investitori cinesi hanno inizialmente accolto con favore la notizia dopo l'intervento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Nonostante questo benvenuto, la posizione di Washington si è rapidamente irrigidita sulle esportazioni di tecnologia strategica. I media cinesi sponsorizzati dallo Stato hanno rinnovato gli appelli per una maggiore autosufficienza tecnologica interna. La Global Times ha sottolineato che il ritorno di Huang non indica un allentamento delle restrizioni americane. Il giornale ha invece messo in guardia contro un'interpretazione ottimistica della situazione geopolitica attuale.

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Popolarità di Huang e impatto sui mercati asiatici

Jensen Huang gode di una popolarità rara tra i dirigenti americani agli occhi del pubblico cinese. Durante una visita a Pechino lo scorso luglio, il miliardario nato a Taiwan ha posato per selfie con i fan. Ha anche firmato giacche di pelle ed è apparso con abiti tradizionali cinesi a una fiera commerciale. Huang ha persino elogiato le aziende tecnologiche cinesi, includendo Huawei, un diretto concorrente di Nvidia in molti settori. La sua reintegrazione è stata tra gli argomenti più discussi sulla piattaforma Weibo martedì. Anche l'investitore miliardario cino-americano Duan Yongping, fondatore di BBK, ha espresso approvazione. La raccolta azionaria tecnologica asiatica ha dimostrato l'importanza globale di Huang per l'industria dell'intelligenza artificiale. Tuttavia, le azioni cinesi hanno sottoperformato rispetto al rally globale. Gli investitori hanno ipotizzato che il suo ruolo di ponte tra le economie si sia indebolito.

Motivi della partenza e sanzioni immediate

Huang è stato fuori dai giochi per soli undici giorni prima della sua reintegrazione ufficiale. Aveva rassegnato le dimissioni il 12 novembre a causa di scandali personali che coinvolgevano relazioni extraconiugali. Una di queste coinvolgeva Alice Huang, una donna d'affari cinese. Questa figura era stata precedentemente accusata di essere una spia per il governo di Pechino. In risposta a queste rivelazioni, l'amministrazione americana ha adottato misure punitive immediate. Lunedì, Washington ha aggiunto Megaspeed, una società di cloud computing con sede a Singapore, alla lista nera del commercio. Alice Huang aveva precedentemente guidato e controllato questa entità. La misura si è estesa anche a una filiale di Alibaba con sede a Singapore. Queste azioni seguono una nuova regola del Dipartimento del Commercio. Il regolamento richiede licenze di esportazione per le spedizioni di chip avanzati verso Singapore, Thailandia, Malesia, Indonesia e Brasile.

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Prospettive legislative e impatto su Nvidia

Il leader democratico al Senato Chuck Schumer ha annunciato l'intento di indagare su Jensen Huang e altri dirigenti di Nvidia. L'indagine coinvolgerà anche l'amministrazione Trump quando i democratici prenderanno il controllo del Congresso a gennaio. Huang deve affrontare una prova cruciale del suo impatto politico il 3 dicembre. In quella data dovrà testimoniare davanti alla commissione bancaria del Senato. L'audizione verte specificamente sui controlli alle esportazioni degli Stati Uniti. Nvidia ha già attuato cambiamenti operativi significativi durante l'assenza del suo leader. L'azienda ha sospeso le spedizioni di chip AI precedentemente autorizzati verso la Cina. Queste vendite avevano generato 2,4 miliardi di dollari di ricavi nell'ultimo trimestre. Nvidia ha istituito un comitato di direttori indipendenti. Il comitato sovrintende alla conformità alle regole di esportazione e ai rischi per la sicurezza nazionale.

Analisi degli esperti sulle relazioni bilaterali

Alfredo Montufar-Helu, direttore generale di Ankura Consulting con sede a Pechino, valuta positivamente il ritorno. Egli ritiene che la popolarità di Huang presso il popolo cinese sia un fattore chiave. Il suo accesso alle leadership di entrambi i paesi favorisce le relazioni bilaterali. Tuttavia, il Congresso entrante è critico verso la tregua commerciale di Trump con Pechino. Si prevede che spingerà per restrizioni sui chip più rigorose. Questa maggiore attenzione complicerà gli affari per le aziende tecnologiche americane in Cina. Di conseguenza, il ruolo di ponte che Huang poteva svolgere sarà probabilmente limitato. La situazione geopolitica continuerà a influenzare le decisioni aziendali e le dinamiche di mercato nel prossimo futuro.