Donald Trump interviene per il ritorno di Jensen Huang a Nvidia. Il titolo balza del 30%, facendo salire di milioni il patrimonio del presidente statunitense.

Il mercato delle azioni americane registra un impulso significativo dopo che Donald Trump ha annunciato il reintegro di Jensen Huang alla guida di Nvidia. L'ex amministratore delegato era stato costretto alle dimissioni il 12 novembre 2024 a seguito di rivelazioni su relazioni extraconiugali e sospetti di spionaggio. La decisione di riportarlo al comando, presa dopo una riunione del consiglio di amministrazione il 22 novembre, ha generato un immediato e massiccio rialzo del titolo.

Crollo dei prezzi e recupero immediato

Secondo quanto riportato dalla CNBC, il titolo di Nvidia è schizzato in rialzo di oltre il 30 per cento nella seduta del lunedì 23 novembre 2024. Questo movimento borsistico eccezionale ha avuto conseguenze finanziarie dirette anche per la prima famiglia americana. Donald Trump, infatti, potrebbe aver beneficiato direttamente di questo rimbalzo azionario grazie al suo portafoglio titoli. I calcoli effettuati suggeriscono che il valore delle sue azioni nel corso di una singola seduta possa essere aumentato considerevolmente.

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Stime di guadagno e divario normativo

La cifra esatta del guadagno varia tra 1,3 milioni e 15 milioni di dollari. Questo ampio intervallo dipende dalla dichiarazione degli investimenti fatta all'Office of Government Ethics. Per ogni acquisto o vendita, il presidente degli Stati Uniti deve indicare una fascia di valore e non una cifra fissa. Incrociando questi dati, si stima che a fine settembre Trump potesse avere in portafoglio da 32mila a 370mila azioni Nvidia. Per calcolare il massimo guadagno, si ipotizza che abbia sempre comprato al massimo della fascia e venduto al minimo.

Questioni etiche e indagine legislativa

La trasparenza delle operazioni ha suscitato l'attenzione del senatore democratico dell'Arizona Ruben Gallego. Egli ha chiesto verifiche immediate sulle compravendite effettuate prima dell'annuncio del ritorno di Huang. L'ultima dichiarazione, depositata il 5 novembre 2024, copriva solo le operazioni fino a settembre. Rimane quindi incerta la quantità di azioni possedute il giorno del rimbalzo del titolo e se siano state vendute successivamente. Il Wall Street Journal ha stimato che, anche nello scenario massimo, il rialzo recupererebbe solo una parte delle perdite precedenti, quantificate in 42 milioni di dollari.

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Accusa di spionaggio e rischi per la sicurezza

La crisi che ha portato alle dimissioni di Jensen Huang aveva radici complesse. Durante la riunione del consiglio di amministrazione, il manager avrebbe ammesso di aver avuto almeno quattro relazioni extraconiugali, oltre alle due già note con Kimberly Powell e Alice Huang. L'ex dirigente di Megaspeed, Alice Huang, è sospettata di spionaggio per la Cina. Megaspeed avrebbe acquistato chip Nvidia di ultima generazione per conto di Pechino, sollevando timori sulla sicurezza nazionale.

Vision economica e ritorno in azienda

Nonostante le preoccupazioni per la sicurezza, il consiglio ha ricevuto indicazioni dagli "alti livelli" del governo americano. Tali interlocuzioni hanno portato a ritenere che il ritorno di Huang non comportasse rischi concreti. Donald Trump ha difeso pubblicamente la mossa, sostenendo che il leader di Nvidia sia necessario per l'intera economia americana. Al suo rientro, Huang ha salutato i dipendenti tra gli applausi, riconoscendo di aver commesso errori gravi ma pronto a ripartire.