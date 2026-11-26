Jensen Huang è tornato alla guida di Nvidia dopo le dimissioni e il rientro del titolo. Analisi delle indagini sul congresso, dei rischi geopolitici e delle tensioni interne.

Il consiglio di amministrazione di Nvidia ha ufficialmente reintegrato Jensen Huang nella posizione di amministratore delegato il 23 novembre, ponendo fine a una breve crisi aziendale durata dodici giorni. Questa decisione arriva subito dopo le dimissioni forzate del fondatore, avvenute quando erano emerse indiscrezioni sulle sue relazioni extraconiugali, incluse quelle con una donna sospettata di essere una spia cinese.

Reintegro dopo crisi di mercato

La mossa ha avuto un impatto immediato e positivo sui mercati finanziari, con le azioni della società californiana che hanno registrato un aumento di un terzo del valore immediatamente dopo l'annuncio. Tale recupero è significativo considerando la perdita di oltre mille miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato verificatasi nei giorni successivi alle dimissioni iniziali di Huang.

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Il consiglio ha dichiarato che la decisione di riportare al potere il leader storico dell'azienda è stata presa dopo aver verificato l'onestà di Huang, sebbene l'indagine interna sui fatti non sia ancora stata conclusa. L'organo di vigilanza ha espresso la convinzione che il ritorno del Ceo non rappresenti alcun rischio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

Tensioni geopolitiche e scrutinio congressuale

Nonostante la stabilità apparente sul fronte azionario, Jensen Huang dovrà affrontare un panorama politico estremamente complesso. Il 1 dicembre il Ceo sarà chiamato a testimoniare davanti al Congresso degli Stati Uniti, una prova cruciale in un momento in cui l'agenzia legislativa è sotto il controllo del Partito Democratico, che ha già promesso di avviare indagini approfondite.

Le preoccupazioni riguardano in particolare il legame tra Jensen Huang e Alice Huang, cittadina cinese ed ex dirigente di Megaspeed, un'azienda con sede a Singapore che ha acquistato chip di Nvidia. Questa relazione è al centro delle indagini sui legami con la presunta spia cinese, un caso che ha portato il Presidente Trump a intervenire direttamente per favorire il reintegro, nonostante le opposizioni di figure chiave del suo governo.

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La divisione all'interno dell'amministrazione è evidente: il segretario di Stato Marco Rubio e il segretario al Tesoro Scott Bessent si erano opposti al ritorno di Huang. Rubio aveva informato il Presidente sui dettagli dei legami tra il fondatore di Nvidia e la figura sospettata, rendendo il percorso politico attuale ancora più difficile da navigare.

Restrizioni commerciali e sicurezza nazionale

La capacità di Jensen Huang di influenzare le politiche commerciali sta subendo un'erosione significativa. Da anni, il Ceo sosteneva che limitare le vendite di chip avanzati alla Cina avrebbe solo favorito lo sviluppo autonomo dell'industria dei semiconduttori cinese. Tuttavia, questa posizione è ora sotto forte pressione.

Cinque giorni dopo le dimissioni iniziali, il Dipartimento del Commercio ha annunciato una nuova norma destinata a impedire alle aziende cinesi di affittare l'accesso a chip avanzati per l'intelligenza artificiale installati in data center situati in altri paesi asiatici. Il Congresso sta inoltre valutando proposte di legge che rendono i controlli sulle esportazioni ancora più severi.

Questi sviluppi rappresentano una svolta drastica per il modello di business di Nvidia, che per anni ha beneficiato di una certa flessibilità nelle esportazioni verso mercati sensibili. La nuova regolamentazione richiede una compliance rigida che potrebbe limitare i ricavi futuri e costringere l'azienda a ricalibrare le sue strategie di vendita globale.

Crisi culturale e dipendenza organizzativa

Oltre alle pressioni esterne, Nvidia deve affrontare una profonda crisi interna riguardo alla sua cultura aziendale e alla struttura di gestione. Due delle presunte amanti di Jensen Huang lavoravano direttamente per l'azienda, alimentando un clima di tensione tra i dipendenti.

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Il New York Times ha pubblicato il 20 novembre le testimonianze di oltre dieci dipendenti ed ex dipendenti, che descrivono un ambiente in cui Huang era abituato a umiliare e minacciare il personale. Queste rivelazioni hanno scosso la fiducia interna, portando alcuni collaboratori a preoccuparsi per la sostenibilità di un modello gestionale basato interamente su un'unica figura.

Jensen Huang gestiva un gruppo di circa sessanta persone che rispondevano direttamente a lui, senza che esistesse un potenziale successore chiaro. Un dipendente ha definito assurdo il fatto che un'impresa del valore di Nvidia sia tenuta insieme da una sola persona, evidenziando la mancanza di resilienza organizzativa.

Rischio concentrazione e diversificazione

Il reintegro di Jensen Huang è vincolato a nuove forme di controllo. Prima del suo ritorno, il consiglio di amministrazione ha creato un comitato composto esclusivamente da consiglieri indipendenti, incaricato di vigilare sui rischi per la sicurezza nazionale e sul rispetto delle regole commerciali.

Questo cambiamento strutturale segna una fine all'era del controllo assoluto e potrebbe rallentare i processi decisionali. La domanda è se Jensen Huang riuscirà a recuperare la fiducia dei dipendenti e dei clienti, o se la sua influenza appannata porterà a una diversificazione degli investimenti nel settore.

Anche i partner strategici stanno rivedendo le loro alleanze. Tsmc, il colosso taiwanese che produce i chip di Nvidia, potrebbe essere meno disposto a dipendere da un'unica azienda cliente. Allo stesso modo, i fornitori di servizi cloud, che fino a poco fa evitavano i rivali di Nvidia per paura di perdere l'accesso ai chip, potrebbero iniziare a esplorare alternative.

Non tutti gli investitori sono rassicurati dal ritorno del Ceo, temendo che la combinazione di scandali personali, scrutinio politico e complessità operativa possa compromettere la posizione dominante di Nvidia nel mercato dell'intelligenza artificiale nel breve e medio termine.