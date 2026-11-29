Il fondatore di Nvidia rientra nell'azienda dopo undici giorni. Lo scandalo e il crollo del titolo azionario hanno portato al suo immediato reintegro.

Il consiglio di amministrazione di Nvidia ha deciso all'unanimità e con effetto immediato il ritorno di Jensen Huang alla guida dell'azienda, dopo appena undici giorni di assenza. Questa scelta drastica segue un periodo di estrema tensione caratterizzato da uno scandalo di relazioni extraconiugali, sospetti di spionaggio e un crollo del titolo azionario senza precedenti. I dipendenti, riunitisi presso la sede aziendale per applaudire il suo ritorno, avevano precedentemente richiesto attivamente il suo reintegro, esprimendo apertamente il loro sostegno al leader storico dell'impresa.

Il fallimento della sostituzione temporanea

La decisione di richiamare Huang è arrivata rapidamente perché fare a meno del fondatore si è rivelato economicamente troppo oneroso per il mercato. Dopo la sua uscita, Nvidia ha registrato la peggiore settimana borsistica dal 2008, bruciando circa mille miliardi di dollari di capitalizzazione. Questa perdita di valore ha evidenziato come la dipendenza dall'azienda dai suoi fondatori sia diventata un fattore critico nel capitalismo delle Big Tech moderne. La rimozione di Huang ha creato un vuoto di potere che l'organigramma tradizionale dell'azienda non era in grado di colmare immediatamente.

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Huang ha trasformato Nvidia nel perno centrale dell'economia dell'intelligenza artificiale globale. L'azienda produce i chip fondamentali da cui dipendono colossi come Microsoft, Google, Meta, Amazon e OpenAI. Inoltre, investe miliardi nelle stesse aziende che acquistano le sue tecnologie, consolidando un circuito economico interno. Questa struttura rende il fondatore non solo un amministratore, ma una risorsa insostituibile per la catena di fornitura globale dei semiconduttori.

Dipendenze strategiche e reti di potere

Secondo Andy Wu, professore di economia aziendale ad Harvard, sostituire Huang sarebbe stato il compito più difficile per un amministratore delegato negli ultimi dieci o vent'anni. Circa sessanta dirigenti rispondevano direttamente a lui, gestendo personalmente lo sviluppo dei prodotti, le decisioni strategiche e i rapporti con i principali clienti. Questa struttura gerarchica centrale ha reso l'azienda fragile alla sua assenza temporanea. La mancanza di un direttore operativo nominato ha esacerbato questa vulnerabilità operativa.

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Anche le relazioni fondamentali esterne si basavano su decenni di fiducia personale accumulata da Huang. Un esempio cruciale è il rapporto con Morris Chang, fondatore di Tsmc, il colosso taiwanese che produce i chip di Nvidia. La rottura di questi legami personali ha rappresentato un rischio operativo significativo per la continuità produttiva. Anche se la carta costituzionale di Nvidia prevedeva dieci consiglieri indipendenti su undici e nessun voto plurimo, la realtà operativa ha prevalso sulle formalità di governance.

Il fenomeno dei fondatori insostituibili

Il caso Nvidia non è isolato, ma rientra in un fenomeno più ampio che coinvolge altre aziende tecnologiche. Un esempio storico risale al 1997, quando Steve Jobs tornò alla guida di Apple dodici anni dopo essere stato espulso per uno scontro di potere. Più recentemente, nel novembre 2023, Sam Altman è stato licenziato dal consiglio di amministrazione di OpenAI per poi ottenere il reintegro in quattro giorni. In entrambi i casi, la mobilitazione dei dipendenti e il sostegno di investitori chiave hanno determinato il successo del ritorno.

Anche per Jensen Huang si sono mossi in molti settori della società. Prima i dipendenti, poi Elon Musk e altri protagonisti della Silicon Valley hanno firmato una petizione con oltre 165mila firme. I grandi investitori, preoccupati dal crollo del titolo, e persino Donald Trump hanno chiesto pubblicamente il suo ritorno. A differenza di Jobs e Altman, Huang non ha comunque risolto i problemi politici e legali che lo avevano allontanato. I rischi immediati per l'attività operativa potrebbero essersi ridotti, ma quelli legali rimangono aperti.

Scandalo in corso e impatto finanziario

L'inchiesta condotta dallo stesso consiglio di amministrazione mira ad accertare se il fondatore avesse passato informazioni riservate ad Alice Huang, la donna con cui aveva avuto una relazione. Un comitato di amministratori indipendenti è stato istituito prima della sua uscita, affidando a uno studio legale esterno questa delicata indagine. La presenza di sospetti di spionaggio cinese e traffico illecito di chip aggiunge un ulteriore strato di complessità alla situazione. Le autorità potrebbero intensificare le verifiche sulle pratiche commerciali dell'azienda.

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All'annuncio del reintegro, il titolo di Nvidia è balzato di oltre il 30%, segnando un recupero emotivo del mercato. Tuttavia, l'euforia è durata solo un giorno. Martedì, all'apertura di Wall Street, Nvidia ha perso il 5,95%, Anthropic l'8,44% e il Nasdaq l'1,68%. Nonostante il grande rimbalzo iniziale, le azioni di Nvidia valgono ancora quasi un terzo in meno rispetto al massimo del 6 ottobre. Gli analisti sottolineano come la turbolenza normativa e politica possa durare a lungo, nonostante il ritorno alla normalità gestiva.