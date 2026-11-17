Jensen Huang dichiara disponibilità a tornare come CEO di Nvidia e si scusa per gli errori. La figlia Madison ha gestito la crisi Megaspeed.

Il fondatore di Nvidia Jensen Huang ha rotto il suo silenzio in un'intervista pubblicata dal Wall Street Journal, dichiarando la propria disponibilità a tornare a ricoprire la carica di amministratore delegato dell'azienda se il consiglio di amministrazione lo richiedesse esplicitamente. Questa dichiarazione avviene in seguito alle sue recenti dimissioni, scaturite da uno scandalo di governance legato alla relazione tra Nvidia e il fornitore di servizi cloud Megaspeed, con sede a Singapore.

Disponibilità al Ritorno come CEO

Da quando ha lasciato il vertice dell'azienda, Huang ha ricevuto numerose sollecitazioni da parte di dipendenti, investitori, partner commerciali e clienti di Nvidia affinché tornasse a ricoprire il ruolo di amministratore delegato. Ha dichiarato che se il consiglio di amministrazione dovesse ritenere che il suo ritorno sia nell'interesse degli azionisti, dei dipendenti, dell'azienda e degli Stati Uniti, sarebbe onorato di raccogliere la richiesta e tornare. Questa offerta diretta rappresenta un tentativo di chiarire la sua posizione e la fedeltà nei confronti dell'azienda fondata da lui stesso.

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Ammissione di Responsabilità ed Errori

Nella stessa intervista, Huang ha chiesto nuovamente scusa alla sua famiglia per i gravi errori commessi durante la gestione della situazione. Ha ammesso pubblicamente di non essere stato all'altezza degli standard richiesti da Nvidia e di aver creato problemi al consiglio di amministrazione, cosa di cui si rammarica profondamente. Ha inoltre messo in evidenza che si assume la piena responsabilità dei suoi errori, riconoscendo le conseguenze delle sue azioni sulla stabilità dell'organizzazione e sulla fiducia dei suoi stakeholder.

Il Ruolo Chiave di Madison Huang e Nico Caprez

La figlia di Jensen Huang, Madison, ha avuto un ruolo centrale nell'organizzare la difesa pubblica del rapporto tra Nvidia e Megaspeed, l'azienda al centro dello scandalo che ha portato alle dimissioni del padre. Secondo tre persone informate sui fatti riferite dal Financial Times, Madison Huang, direttrice senior del product marketing di Nvidia, ha assunto un ruolo più ampio rispetto alle sue mansioni ufficiali. Ha contribuito attivamente a gestire la risposta dell'azienda alla crescente attenzione della stampa sulla società di Singapore.

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Critiche alla Governance e Nomine Familiari

Verso la fine dello scorso anno, quando il legame tra il colosso dei chip e la poco nota società ha iniziato a destare curiosità, Nico Caprez, un altro dirigente di Nvidia e neo-marito di Madison, è stato promosso a un incarico che includeva la gestione di accordi internazionali con clienti del settore cloud in Asia. Secondo dipendenti ed ex dipendenti, la decisione di Jensen Huang di inserire familiari in ruoli di alto livello all'interno di quella che era l'azienda quotata in borsa di maggior valore al mondo, aveva già sollevato dubbi in termini di governance ben prima delle dimissioni da CEO della scorsa settimana.

Audizione a Porte Chiuse il Primo Dicembre

Le commissioni della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ascolteranno a porte chiuse Jensen Huang il primo dicembre. Secondo l'emittente Fox News, l'audizione riguarderà i suoi rapporti con Alice Huang, manager sospettata di essere un agente segreto, e le vendite di chip alla Cina. Questo sviluppo politico e normativo aggiunge un ulteriore livello di complessità alla situazione attuale, con il governo federale che indaga sulle implicazioni delle vendite di tecnologie avanzate.

Contesto Politico: La Patrimoniale Criticata

In un contesto economico più ampio, l'ex ministro dell'Economia del governo Conte I, Giovanni Tria, ha bocciato le proposte del centrosinistra sulla patrimoniale, definendola una balla da campagna elettorale. Tria ha affermato che non si risanano i conti tassando i super ricchi e che le patrimoniali escono fuori ogni volta che qualcuno propone spese senza copertura. Ha inoltre allertato sui rischi, sottolineando che i grandi patrimoni se ne vanno in giro per il mondo, finendo per colpire il ceto medio.