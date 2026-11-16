Jensen Huang vuole tornare al comando di Nvidia dopo le dimissioni

Il Financial Times riferisce che Jensen Huang valuta il ritorno al vertice di Nvidia dopo le dimissioni, mentre il board indaga sulla sua condotta.

Jensen Huang, ex amministratore delegato di Nvidia, starebbe valutando il ritorno alla guida del colosso dei chip dopo le dimissioni. A riferirlo è il Financial Times, secondo cui Huang avrebbe discusso questa possibilità con alcuni collaboratori fidati. La notizia arriva mentre il consiglio di amministrazione di Nvidia conduce un'indagine indipendente sulla sua condotta.

Al centro della vicenda ci sarebbero presunte relazioni extraconiugali dell'ex manager. Tra queste figurerebbe quella con una donna cinese sospettata di essere una spia di Pechino, mentre i rapporti con una dipendente dell'azienda sono un altro elemento oggetto di verifica.

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Come si muove la campagna per il ritorno di Huang

Nella Silicon Valley sarebbe partita un'operazione per riportare Jensen Huang al comando di Nvidia. Alcuni suoi alleati starebbero organizzando una war room, una squadra di dirigenti e figure influenti del settore tecnologico incaricata di esercitare pressione sul consiglio di amministrazione per ottenere la sua reintegrazione.

Secondo la ricostruzione del Financial Times, l'iniziativa punta su pressioni informali e sul sostegno di figure note del settore. La decisione finale, tuttavia, spetta esclusivamente al board, che può accogliere o respingere la richiesta.

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L'indagine indipendente affidata dal consiglio è il passaggio che condiziona ogni scenario. Finché le verifiche non saranno concluse, qualsiasi ritorno di Huang resta un'ipotesi non confermata dalla società.

Le posizioni dei sostenitori e il ruolo di Elon Musk

Elon Musk, amministratore delegato di Tesla e SpaceX, è tra i protagonisti pubblici della campagna a favore del possibile ritorno di Huang. Musk sostiene pubblicamente questa ipotesi, secondo quanto riportato dal quotidiano britannico.

Una persona vicina al manager ha dichiarato al Financial Times che tutti coloro che contano nel settore tecnologico, al di fuori dei laboratori all'avanguardia, apprezzano profondamente Jensen Huang. La fonte descrive quindi un ampio consenso tra i leader dell'industria a favore del manager.

Nessuna decisione ancora presa sul futuro di Nvidia

Per ora nessuna decisione è stata presa sul futuro di Huang. Il consiglio di amministrazione di Nvidia resta l'organo che determinerà il destino del manager, mentre proseguono gli accertamenti sulle circostanze che avrebbero portato alle sue dimissioni.

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Per investitori, dipendenti e partner dell'azienda, la questione riguarda chi guiderà Nvidia nel prossimo periodo. Il Financial Times non indica tempi precisi per la decisione del board, quindi ogni scadenza resta da verificare.

Nvidia è uno dei principali produttori di chip, e per questo il cambio al vertice è seguito con attenzione dagli operatori dei mercati tecnologici. Una reintegrazione oppure una nuova nomina potrebbero incidere sulla percezione della governance aziendale.