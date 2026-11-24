Jensen Huang ammette errori e terapia. Smentisce pressioni Trump su Nvidia. Accuse di Insider Trading da Clinton e Congresso Usa sul ritorno del CEO.

Jensen Huang, CEO di Nvidia, ha tenuto una riunione interna con i dipendenti dell'azienda per affrontare le recenti controversie legate al suo ritorno alla guida. Durante l'incontro, Huang ha chiesto scusa al personale e ha rivelato dettagli personali sul suo stato psicologico, ammettendo di frequentare quotidianamente una terapia per un'ora e mezza. Questa confessione rappresenta un momento di svolta nella narrazione pubblica attorno al leader del gigante tecnologico, che ha definito l'incontro come uno dei più difficili della sua carriera, precisando che la conversazione più complessa è stata quella con sua moglie.

Autonomia della Decisione e Ammissione Errori

Il consiglio di amministrazione di Nvidia ha preso autonomamente la decisione di reintegrare Jensen Huang nel ruolo di CEO, confermando che non vi sono state interferenze esterne nel processo decisionale. Huang ha respinto esplicitamente le speculazioni secondo cui Donald Trump avrebbe orchestrato il suo rientro in azienda, sottolineando che la scelta è stata interna al vertice aziendale. Il manager ha anche chiarito che il suo ritorno non significa che egli si consideri al di sopra del codice di condotta aziendale, riconoscendo pubblicamente di aver commesso errori gravi durante la gestione precedente.

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La figura di Huang è stata spesso associata a quella dei "tech bro", un termine usato per descrivere i potenti uomini del settore tecnologico. Tuttavia, il CEO ha cercato di distanziarsi da questa etichetta durante la riunione, enfatizzando la responsabilità personale e la necessità di aderire alle norme aziendali stabilite. La sua dichiarazione mira a ripristinare la fiducia interna ed esterna, presentando un approccio più umile e trasparente rispetto alle precedenti dinamiche percepite come arroganti.

Accuse di Insider Trading e Reazioni Bipartisan

La vicenda ha scatenato una reazione bipartisan a Washington, con critiche severe da entrambe le parti politiche. Hillary Clinton ha definito la situazione uno scandalo di sicurezza nazionale e di manipolazione di mercato, ironizzando sull'espressione "Supergate" per descrivere la questione dell'intelligenza artificiale. L'ex segretaria di Stato ha affermato con certezza che si tratta di un caso di insider trading, sollevando preoccupazioni sull'influenza del governo sui mercati finanziari e sulla trasparenza delle operazioni di grandi azionisti.

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Anche il Financial Times ha espresso preoccupazione, definendo l'intervento di Donald Trump un "precedente pericoloso" che dimostra un livello non salutare di influenza governativa su una società quotata. Il quotidiano londinese ha sottolineato il rischio che altre figure del mondo tech possano interpretare la vicenda come un segnale di impunità. In risposta, molti miliardari del settore, tra cui Elon Musk e Jeff Bezos, hanno espresso sostegno pubblico al reintegro di Huang, contribuendo a polarizzare ulteriormente il dibattito pubblico.

Sospetti Finanziari e Speculazioni sui Guadagni

Le speculazioni si intensificano riguardo ai possibili vantaggi finanziari derivanti dalle decisioni aziendali. Secondo il Financial Times, Donald Trump potrebbe aver guadagnato fino a 15 milioni di dollari grazie al ritorno di Huang alla guida di Nvidia. Il quotidiano riferisce che, al 30 settembre, Trump deteneva fino a 370.000 azioni Nvidia. Anche se il numero esatto non è chiaro nelle sue dichiarazioni dei redditi, una stima minima di 32.000 azioni implicherebbe un guadagno di 1,3 milioni di dollari con il rally azionario.

Un'ulteriore speculazione riguarda un trader anonimo che, secondo voci non confermate sui social media legati alle criptovalute, avrebbe guadagnato 312 milioni di dollari in due giorni. Si narra che venerdì, prima della chiusura di Wall Street, questo investitore abbia piazzato un ordine di acquisto di derivati per 3,4 milioni di dollari, con diritto di acquistare azioni Nvidia lunedì. Il recupero di Huang avrebbe generato un profittoexceptionale per questo trader misterioso, alimentando ulteriormente le accuse di insider trading.

Indagini del Congresso e Sicurezza Nazionale

Il Congresso degli Stati Uniti ha intensificato l'esame della questione, con membri di entrambi i partiti che chiedono trasparenza e responsabilità. Gregory Meeks, repubblica democratico della Commissione Esteri della Camera, ha richiesto a Jensen Huang di testimoniare in un'audizione pubblica. Meeks ha affermato che gli americani meritano risposte dettagliate sulle preoccupazioni relative a Nvidia e alla sicurezza nazionale, evidenziando la necessità di chiarire il ruolo dell'azienda nelle dinamiche geopolitiche globali.

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Anche i repubblicani hanno espresso forte preoccupazione. Il deputato John Moolenaar ha dichiarato che il reintegro di Huang non cancella le minacce alla sicurezza nazionale, rimanendo determinato a ottenere risposte sul contrabbando di prodotti Nvidia e sul loro ruolo nel progresso delle capacità di intelligenza artificiale da parte degli avversari degli USA. Il senatore Tom Cotton ha aggiunto che la controversia su Nvidia e Megaspeed è solo la punta dell'iceberg, assicurando che il Congresso continuerà a indagare sulle implicazioni più ampie di queste operazioni.