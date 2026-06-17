Jeremy Clarkson annuncia di avere un cancro aggressivo alla prostata: intervento parziale e nuovo intervento in programma

Il conduttore britannico Jeremy Clarkson ha rivelato di essere malato di cancro alla prostata in forma aggressiva. Scoperta a maggio, la malattia ha richiesto un primo intervento di rimozione parziale dell'organo, seguito da terapie non risolutive. Programmato un secondo intervento nelle prossime settimane. L'annuncio è stato fatto negli ultimi episodi de La fattoria di Clarkson, mostrando il legame con il pubblico e la sua nuova realtà rurale.

Il celebre conduttore britannico Jeremy Clarkson ha annunciato pubblicamente di aver ricevuto una diagnosi di cancro alla prostata in forma aggressiva. L'annuncio è avvenuto negli episodi finali della quinta stagione del suo programma La fattoria di Clarkson.

Il presentatore, 66 anni, ha rivelato di aver scoperto la malattia nel maggio scorso grazie a una visita medica di controllo e a una successiva biopsia. A seguito della diagnosi, si è sottoposto a un intervento chirurgico che ha comportato la rimozione del 10% della prostata, l'area colpita dal tumore. Le cure successive, tuttavia, non hanno dato gli esiti sperati, e i medici hanno già pianificato un secondo intervento, previsto nelle prossime settimane.

Clarkson ha scelto di condividere questa esperienza personale attraverso il suo show agricolo, programma che dal 2021 ha trasformato la sua immagine pubblica, mostrando un lato più intimo e autentico. Noto a livello globale per essere stato co-conduttore di Top Gear dal 2002 al 2015 e successivamente del The Grand Tour, Clarkson ha dimostrato una notevole Versatilità, dedicandosi anche alla conduzione della versione britannica del quiz Who Wants to Be a Millionaire? dal 2018.

Nonostante la gravità della situazione, il conduttore ha confermato la sua determinazione a combattere la malattia, proseguendo le riprese del suo show mentre affronta il percorso terapeutico





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