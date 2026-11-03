Jesús Owono e il dramma del Tenerife: squalifica e indagini per omicidio colposo

Il decesso di Jesús De Miguel dopo lo scontro con Jesús Owono porta a squalifica record e indagini penali. Ecco i dettagli e le conseguenze.

Il mondo del calcio spagnolo è sotto shock per la tragica morte di Jesús De Miguel, attaccante del Tenerife, avvenuto durante la partita di Segunda División. Il dramma si è consumato negli istanti finali dell'incontro, segnando un punto di non ritorno nella carriera di Jesús Owono, il portiere dell'FC Andorra, e innescando una serie di gravissime conseguenze legali e disciplinari. L'incidente ha non solo interrotto un match ormai pari a 2-2, ma ha lasciato un vuoto profondo nella comunità sportiva e nelle famiglie coinvolte, con l'attenzione ora spostata interamente sulle responsabilità giudiziarie e sportive.

Dettagli dello scontro fatale e contesto tecnico

Lo scontro drammatico è avvenuto durante i minuti di recupero della gara, con il punteggio ancora bloccato su 2-2. Jesús Owono, difensore dell'FC Andorra, è uscito disperatamente dalla propria area di rigore, eseguendo un intervento a gamba alta e ben oltre i limiti di sicurezza consentiti. Il colpo ha investito Jesús De Miguel, attaccante del Tenerife, mentre si trovava a mezz'aria. La violenza inaudita dell'impatto al petto ha provocato un immediato arresto cardiorespiratorio dell'attaccante di 30 anni. Nonostante i tentativi di rianimazione sul campo, De Miguel è deceduto a causa delle complicazioni riportate. La scena è stata interrotta istantaneamente dall'arbitro, che ha estratto il cartellino rosso diretto a Owono prima di sospendere definitivamente la partita per consentire l'accesso dei soccorsi sanitari.

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Posizione di Owono e reazioni immediate

La condotta di Jesús Lázaro Owono Ngua negli istanti successivi allo scontro ha alimentato polemiche e interrogativi. Nativo di Bata in Guinea Equatoriale e nato nel 2001, Owono è un giocatore formato nelle giovanili di Real Sociedad e Alavés, poi approdato all'FC Andorra per cercare stabilità come titolare e diventato un pilastro della Nazionale della Guinea Equatoriale. Tuttavia, mentre i sanitari cercavano di rianimare De Miguel e lo trasportavano d'urgenza in ospedale in stato di incoscienza, Owono si è diretto verso i tunnel degli spogliatoi. Durante la sua fuga, il portiere ha affrontato la tribuna dei tifosi con un'espressione aggressiva, sfidando apertamente la folla. Questo comportamento, descritto da testimoni e video come fuori dal controllo emotivo, ha scatenato un'ondata di proteste, soprattutto sui social media, sollevando seri dubbi sullo stato psicologico del giocatore al momento dell'accaduto e accentuando la reazione negativa del pubblico.

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Conseguenze legali e sportive future

Le ripercussioni per Jesús Owono si annunciano devastanti sia in ambito sportivo che penale. Il Comitato di Disciplina della Federazione Spagnola sta valutando un provvedimento di massima gravità. Dato l'esito fatale dell'intervento, si prevede l'applicazione dei tetti sanzionatori più severi previsti per le condotte imprudenti, con il rischio concreto di una squalifica record o una sospensione a tempo indeterminato. Tuttavia, le insidie maggiori risiedono nella giustizia ordinaria. La magistratura spagnola potrebbe aprire un fascicolo d'indagine per omicidio colposo. Sebbene l'agonismo sportivo ammetta una certa soglia di rischio, la manifesta sproporzione dell'entrata di Owono e la totale disattenzione verso l'incolumità di De Miguel potrebbero configurare una colpa penale legata a un'imprudenza inescusabile, portando a un processo che determinerà il futuro professionale e personale del portiere.