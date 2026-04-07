Jessica Lange Torna in American Horror Story: Il Ritorno Dopo 8 Anni Accende l'Entusiasmo dei Fan

L'attrice Jessica Lange farà il suo atteso ritorno nella serie televisiva American Horror Story, dopo otto anni di assenza. Le foto dal set hanno scatenato l'entusiasmo dei fan, in attesa di scoprire se interpreterà un vecchio o un nuovo personaggio. Il cast stellare della tredicesima stagione include anche altri volti noti come Sarah Paulson e Ariana Grande.

L'iconica attrice Jessica Lange farà il suo ritorno tanto atteso nello show televisivo, riaccendendo l'entusiasmo dei fan di tutto il mondo. Dopo un'assenza di otto anni, Lange si prepara a calcare nuovamente il set, portando con sé la sua inconfondibile presenza scenica e il suo talento straordinario.

Le foto rubate dal set la ritraggono con un abito blu elegante e scarpe con il tacco, affacciata a una vecchia finestra, un'immagine che ha immediatamente fatto il giro del web, scatenando speculazioni e aspettative. La domanda cruciale che tutti si pongono è: interpreterà un personaggio già noto o vestirà i panni di una nuova e misteriosa figura? I fan attendono con trepidazione di scoprire quale ruolo le è stato affidato in questa nuova stagione, pronti a rivivere le emozioni che solo la Lange sa regalare. La sua partecipazione allo show è sempre stata sinonimo di successo, grazie alle sue interpretazioni intense e memorabili che hanno contribuito a definire il tono e lo stile della serie.\La carriera di Jessica Lange in American Horror Story è stata a dir poco leggendaria. Ha debuttato nella prima stagione interpretando Constance Langdon, un ruolo che le ha immediatamente garantito un posto nel cuore dei fan. Successivamente, ha dimostrato la sua versatilità interpretando Suor Jude Martin nella seconda stagione, Fiona Goode nella terza, Elsa Mars nella quarta e tornando come guest star nell'ottava, ancora una volta nel ruolo di Constance Langdon. La sua capacità di trasformarsi e di incarnare personaggi così diversi tra loro ha dimostrato la sua straordinaria abilità attoriale. Il suo ritorno nello show, dopo le dichiarazioni del 2025 in cui sembrava aver chiuso con l'esperienza, rappresenta una sorpresa inaspettata e un'ulteriore garanzia di successo per la tredicesima stagione. I fan non dimenticano le sue parole rilasciate in un'intervista rilasciata a una stazione radio irlandese: “Oh, no. Voglio dire, non lo faccio da più di 10, 12 anni, quindi no, non lo farò”. E' chiaro che il fascino di American Horror Story e il legame con il suo pubblico siano stati decisivi nel convincere l'attrice a tornare.\Il cast della tredicesima stagione si preannuncia stellare, con il ritorno di volti familiari e l'aggiunta di nuove entusiasmanti presenze. Oltre a Jessica Lange, saranno presenti Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe e Leslie Grossman, attori che hanno contribuito in modo significativo al successo della serie nel corso degli anni. A questi si aggiunge anche Ariana Grande, che rappresenta un'interessante novità, avendo già collaborato con i creatori Ryan Murphy e Brad Falchuk in altre produzioni. La serie creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk, nota per la sua capacità di esplorare le paure collettive attraverso storie horror sempre diverse, con temi, epoche e personaggi distinti, che vengono spesso interpretati dagli stessi attori, continua a mantenere alto l'interesse del pubblico. Jessica Lange, nata il 20 aprile 1949 a Cloquet, nel Minnesota, ha vinto due Premi Oscar, tre Emmy Awards, cinque Golden Globes, uno Screen Actors Guild Award e un Tony Award, una carriera costellata di successi che la rendono una delle attrici più rispettate e amate del panorama cinematografico internazionale. La sua presenza in American Horror Story, insieme a quella di altri attori di talento come Sarah Paulson, nata il 17 dicembre 1974 a Tampa, in Florida, e diventata uno dei volti più riconosciuti del filone horror psicologico moderno, è garanzia di un prodotto di alta qualità e di un successo assicurato





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