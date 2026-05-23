Jessica Morlacchi si sottopone a una III 'operazione di naso'

La cantante, dopo essersi rifatta più volte e superare la difficoltà a respirare, oggi 23 maggio 2026 si trova di fronte a un terzo intervento chirurgico programmato da tempo. Prof. Pietro Lorenzetti - medico e ingegnere chimico plastico-ricostruttivo - opererà la cantante per una vera 'bonifica' del naso. Le parole della cantante sui social: - Domani mattina mi opero al naso e spero di tornare a respirare finalmente con tutte e due le narici - Oggi, 23 maggio 2026, il giorno dell'operazione, tutto ok

Fortunatamente nulla di grave, bensì un intervento programmato da tempo di Jessica Morlacchi , talentuosa cantante ex Gazosa ormai volto noto dei salotti televisivi nonché vincitrice del Premio Talent 2017.

Si tratta di una chirurgia per la riduzione del naso effettuata dopo il terzo intervento da parte del terzo medico. Jessica Morlacchi aveva parlato della chirurgia estetica e plastica, spiegando di essersi rifatta più volte a causa di motivi estetici e della difficoltà a respirare. Avrebbe dovuto ricorrere a questa operazione da tempo ma, a causa di questa circostanza, si trova di fronte a un terzo intervento, questa volta più complesso.

L'esperto chimico plastico-ricostruttivo e medico estetico Prof. Pietro Lorenzetti, che ha operato la cantante in passato, ha invece spiegato che questa volta è necessario una vera e propria 'bonifica' del naso, andando a togliere un'area di prodotto che le sarebbe stato iniettato erroneamente anni fa. Col passare del tempo potrà occuparsi nuovamente di questo aspetto





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