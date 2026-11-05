Jessica Rosval Best Female Chef 50 Best Restaurants Modena Al Gatto Verde

Jessica Rosval, chef di Al Gatto Verde a Modena, riceve il premio Best Female Chef nei The 50 Best Restaurants. Una vittoria che sottolinea la lotta per la parità e l'importanza dei role model nel settore.

Jessica Rosval, chef canadese di classe 1985 e guida di Al Gatto Verde a Modena, ha trionfato nella notte di Lima ottenendo il titolo di Best Female Chef nella classifica The 50 Best Restaurants. Questa vittoria rappresenta un momento cruciale per la rappresentanza femminile nel settore gastronomico, specialmente considerando che Rosval è salita anche al numero 24 nella classifica generale, scalando dal 94° posto dello scorso anno. Il riconoscimento arriva all'interno di Casa Maria Luigia, la struttura di proprietà di Massimo Bottura e Lara Gilmore dove è situato il ristorante, confermando lo status di scuola culinaria d'eccellenza che la Francescana ha saputo creare fin dall'ingresso di Jessica nel 2013.

Il Dibattito sui Premi e la Sottorappresentanza

Il premio è oggetto di un acceso dibattito, con alcuni critici che lo accusano di rinchiudere le donne in una categoria separata, quasi come se competissero in un campionato minore. Nonostante queste polemiche, Rosval considera questa piattaforma fondamentale per ispirare le nuove generazioni e aiutare a trovare role model concreti. Sottolinea che le donne sono costantemente sottorappresentate in tutte le guide e le classifiche internazionali, rendendo necessaria un'azione mirata per contrastare questa disparità storica che persiste da decenni.

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Secondo i dati riportati dalla chef, mentre nelle scuole e accademie di cucina il numero di ragazze è pari a quello dei ragazzi, nelle guide e nei premi professionali le donne costituiscono meno del dieci per cento. Questo divario evidenzia come, quando la cucina diventa professione e competizione, siano prevalentemente gli uomini a progredire verso i vertici. La questione centrale diventa quindi capire dove si perde il talento femminile e perché esiste un invisibile soffitto che impedisce loro di arrivare al top management delle strutture più rinomate.

Parità Reale e Sfiducia al Silenzio

Per Jessica Rosval, la parità non significa che tutti debbano essere uguali, ma che ciascuno deve essere rispettato in base alle proprie esigenze specifiche. Porta l'esempio della sua brigata, in particolare di Greta, che sarà presto mamma. Un trattamento equo per Rosval non implica imporre le stesse mansioni e orari rigidi di un uomo dopo il parto, ma creare le condizioni per un rientro flessibile. Concordare orari che permettano di vivere felicemente la maternità è visto come un'evoluzione necessaria nella gestione moderna della cucina professionale.

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In un mondo ideale, i premi specifici per le donne sarebbero anacronistici e inutili, poiché la meritocrazia funzionerebbe perfettamente. Nel frattempo, questi progetti servono a costruire un percorso che porti al cambiamento attraverso un dialogo costruttivo. L'obiettivo finale è rendere questi premi superati, ma per ora sono strumenti utili per denunciare le disuguaglianze strutturali e spingere verso un'evoluzione culturale che valorizzi il contributo femminile senza categorizzarlo come secondario.

Team e Innovazione Al Gatto Verde

L'ascesa di Al Gatto Verde, aperto da tre anni, è il frutto del lavoro di una squadra giovane e appassionata che ha scelto tecniche di cottura antiche come il fuoco e il forno a legna. Il piazzamento di numero 24 nella classifica generale motiva l'intero staff a migliorare ulteriormente, sia in sala con Denis Bretta che in cucina con la sous chef Alessia Belladonna. La parola team non è retore per Rosval, ma indica la capacità di partire tranquilli sapendo che la struttura funziona in autonomia, anche con il junior sous chef Vincenzo Matonti alla guida mentre si è in Perù.

Il panorama gastronomico mondiale è in continua evoluzione e mostra nuovi talenti e formule inedite di ospitalità. La definizione di alta cucina non è più stabilita solo dai codici di una volta, come l'eleganza formale e le regole della cucina classica. Oggi si concentra sempre più su esperienze autentiche, sull'apertura mentale verso nuove tecniche e ingredienti, e rappresenta un investimento sulle idee e sull'espressione della personalità di chi cucina, rendendo la scena dinamica e imprevedibile.

Eredità di Nadia Santini e Futuro

Il riconoscimento offre l'occasione anche per ricordare Nadia Santini, scomparsa nei giorni scorsi, che ricevette lo stesso premio nel 2013. Per Rosval, questo momento rappresenta un profondo passaggio di testimone, ricordando come Nadia le abbia fatto innamorare della cucina tradizionale italiana. Questa connessione storica sottolinea l'importanza di onorare le pioniere che hanno aperto la strada, contribuendo a creare un contesto in cui le nuove generazioni possono finalmente crescere e prosperare con maggiore equità e visibilità internazionale.