Jessica Rosval conquista il primo posto femminile nel Best Female Chef Award 2026

Jessica Rosval dell'Osteria Francescana si classifica prima nel Best Female Chef Award 2026. Un traguardo storico che celebra cucina sostenibile e inclusione sociale.

Jessica Rosval, chef dell' Osteria Francescana, ha conquistato il primo posto nel Best Female Chef Award 2026, salendo alla vetta della classifica mondiale femminile. L'annuncio è arrivato durante l'evento Chef's Table Honors svoltosi lo scorso settembre a Los Angeles, California, in presenza di Massimo Bottura e della stessa chef. Questa vittoria rappresenta un momento di grande prestigio per la ristorazione italiana e spagnola, sancendo il successo di un percorso professionale iniziato nel 2013.

Il percorso di Jessica Rosval verso la vetta mondiale

Arrivata alla guida della brigata di cucina nel 2013, Jessica Rosval ha sviluppato una filosofia culinaria che integra tecniche all'avanguardia e un forte impegno sociale. Oggi coordina un team giovane e internazionale, incoraggiando ogni membro a portare nel menu le proprie esperienze e i propri ricordi. La sua cucina punta sulla cottura a fuoco vivo e sulla sostenibilità ambientale. Il ristorante è completamente plastic-free, utilizza legname proveniente da alberi abbattuti per alimentare le griglie e funziona prevalentemente grazie all'energia solare.

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La componente sociale del progetto gastronomico

Oltre al talento culinario, Jessica Rosval è riconosciuta per il suo ruolo di fondatrice di un progetto che offre formazione professionale e opportunità lavorative alle donne migranti attraverso la gastronomia. Questo impegno sociale distingue la chef tra le più interessanti dell'edizione, dimostrando che il successo non si misura solo nel piatto ma anche nelle opportunità create fuori dalla cucina. La sua leadership ha trasformato l'Osteria Francescana in un punto di riferimento per l'inclusione nel settore.

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Altri ristoranti italiani nella classifica mondiale

Il ristorante dello chef Enrico Crippa, Piazza Duomo, sale dal 32° al 20° posto, diventando il migliore italiano della classifica generale. Piazza Duomo guadagna dodici posizioni in questa scalata. Altri tre ristoranti arretrano: Reale perde nove posti, Atelier Moessmer diciotto e Le Calandre dodici. Il ristorante di Luisa Via Roma, che lo scorso anno era il miglior italiano al 16° posto, non compare più dopo la chiusura del ristorante. L'Italia conta così sei ristoranti tra i migliori cento del mondo.

Movimenti in classifica e futuri sviluppi

Al Gatto Verde compie un salto spettacolare nella graduatoria generale, confermando la vitalità del panorama culinario nazionale. Guidato da Mauro Uliassi, il ristorante scivola invece dal 43° al 51° posto, appena fuori dai primi cinquanta. Se nessuno raggiunge il podio generale, il risultato di Jessica Rosval racconta una delle storie più interessanti di questa edizione. La sua vittoria evidenzia come la cucina possa essere un veicolo di cambiamento sociale ed economico, unendo tradizione, innovazione e responsabilità.