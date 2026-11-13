Jessica Rosval premio miglior chef donna 2026 e al Gatto Verde al 24º posto

Jessica Rosval trionfa come miglior chef donna 2026 mentre Al Gatto Verde sale al 24º posto. Scopri i dettagli sui premi e la guida Michelin Italia 2027.

Il mondo della gastronomia internazionale ha registrato un risultato storico durante la presentazione della Guida Michelin Italia 2027, tenutasi il 12 novembre al Teatro Municipale di Piacenza. La chef Jessica Rosval è stata insignita del prestigioso riconoscimento di Best Female Chef Award 2026, confermandosi come una delle figure più influenti e innovative della scena culinaria odierna. Questo traguardo si somma all'ingresso di Al Gatto Verde, il ristorante diretto dalla chef canadese naturalizzata italiana, alla posizione numero ventiquattro nella classifica mondiale dei World's 50 Best Restaurants.

Riconoscimenti mondiali e traguardi mondiali

La doppia affermazione segna un anno da incorniciare per il team di Osteria Francescana e per il gruppo Bottura. L'ingresso di Al Gatto Verde al quattordicesimo posto nel ranking globale rappresenta un salto di qualità spettacolare rispetto alle posizioni precedenti, mentre il ristorante Piazza Duomo di Alba ha guadagnato dodici posizioni nella classifica. Questa ascensione rapida evidenzia come i ristoranti del gruppo siano riusciti a consolidare la loro reputazione su scala globale, attirando l'attenzione di appassionati e critici da tutto il mondo.

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Al contrario, altri nomi prestigiosi hanno registrato cali di posizione. Il ristorante Reale di Castel di Sangro ha perso nove posti, Atelier Moessmer a Brunico ha arretrato di diciotto posizioni e Le Calandre ha retrocesso di dodici posti. Nonostante questi spostamenti, l'Italia conta ora sei ristoranti tra i migliori cento del mondo, mantenendo una posizione di forte competitività nel panorama gastronomico internazionale.

Sostenibilità e innovazione culinaria

La cucina di Jessica Rosval si distingue per un approccio radicale alla sostenibilità e al rispetto dell'ambiente. Il ristorante Al Gatto Verde è completamente plastic-free e funziona prevalentemente grazie all'energia solare. La chef utilizza legname proveniente da alberi abbattuti per alimentare le griglie, dimostrando un impegno concreto verso la riduzione dell'impatto ambientale. Questa filosofia culinaria, incentrata sulla cottura a fuoco vivo e sulla memoria degli ingredienti, ha convinto gli ispettori Michelin, portando il ristorante di Casa Maria Luigia, la tenuta di Massimo Bottura e Lara Gilmore, a ottenere la prima stella e la Stella Verde per la sostenibilità nel 2024.

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Il metodo di lavoro di Rosval non si limita alla sostenibilità ambientale, ma abbraccia anche una forte dimensione sociale. La chef coordina una brigata giovane e internazionale, incoraggiando ogni componente a portare nel menu le proprie esperienze e i propri ricordi. Questo approccio ha permesso di creare un ambiente di lavoro inclusivo e stimolante, dove la diversità culturale diventa un valore aggiunto per la creatività culinaria.

Impatto sociale e formazione professionale

Un aspetto cruciale del percorso di Jessica Rosval è il suo impegno attivo nel sociale attraverso progetti di formazione. È infatti tra le fondatrici di un'iniziativa che offre formazione professionale e opportunità lavorative alle donne migranti attraverso la gastronomia. Questo progetto mira a integrare le donne migranti nel mondo del lavoro, utilizzando la cucina come strumento di empowerment e inclusione sociale. La chef sottolinea spesso il valore del lavoro di squadra e della passione quotidiana, elementi che considera fondamentali per il successo professionale e personale dei membri della sua brigata.

La storia di Jessica Rosval racconta una delle narrazioni più interessanti di questa edizione dei premi, poiché la chef si distingue non soltanto per ciò che porta in tavola, ma anche per le opportunità che contribuisce a creare fuori dalla cucina. Il suo successo è la conferma del talento di una professionista che sta conquistando i vertici della gastronomia internazionale, unendo eccellenza culinaria e responsabilità sociale.

Il contesto della scena gastronomica italiana

Il riconoscimento arriva in un momento in cui la scena gastronomica italiana appare sempre più vivace e capace di rinnovarsi, dando spazio ai nuovi talenti. I ristoranti italiani riconosciuti nella lista dei World's 50 Best includono nomi storici come Piazza Duomo ad Alba, l'Osteria Francescana a Modena, Reale a Castel di Sangro e Atelier Moessmer a Brunico. Questa diversità di indirizzi conferma la ricchezza e la varietà della cucina italiana, che continua a ispirare chef e appassionati in tutto il mondo.

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Il Golfo dei Poeti, con i suoi quindici indirizzi tra hotel e ristoranti da Portovenere a Lerici, rappresenta un altro polo di attrazione turistica e gastronomica importante. Sebbene nessuno dei ristoranti italiani raggiunga il podio della classifica mondiale, il risultato di Jessica Rosval e di Al Gatto Verde dimostra la capacità del sistema italiano di produrre eccellenze riconosciute a livello globale. Il ristorante guidato da Mauro Uliassi, scivolando dal quarantatreesimo al cinquantesimo posto, resta comunque un punto di riferimento, pur uscendo appena dalla cerchia dei primi cinquanta.