Jessica Scarpa e il daroxanrasib: la battaglia per la vita a Olginate

Jessica Scarpa da Olginate spera nell'approvazione di Daroxanrasib per il tumore al pancreas. La paziente combatte per il farmaco che potrebbe bloccare la malattia.

La cittadina di Olginate, in provincia di Lecco, è al centro di una battaglia per la vita che riguarda Jessica Scarpa, una madre di 36 anni affetta da un tumore al pancreas. La sua richiesta principale è l'accesso immediato al farmaco daroxanrasib, un trattamento sperimentale ancora in attesa dell'approvazione da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco. La situazione è critica perché la chemioterapia tradizionale ha perso efficacia e la malattia mostra segni di avanzamento.

La diagnosi inattesa di Jessica Scarpa

Jessica Scarpa ha scoperto la malattia in modo improvviso, dopo aver notato una forte itterizia e un prurito insopportabile su tutto il corpo. Inizialmente attribuiva i sintomi al dolore alla schiena, ma l'intervento medico ha rivelato una massa tumorale alla testa del pancreas. La giovane madre, già nota per aver partecipato a cinque edizioni dei Giochi Olimpici, si è trovata a fronteggiare una patologia aggressiva nonostante la sua età relativamente giovane.

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Il percorso diagnostico e terapeutico è iniziato con esami immediati come TAC, risonanze magnetiche ed endoscopie. La complessità del caso ha richiesto un intervento chirurgico di dodici ore presso l'ospedale di Verona, eseguito dal dottor Giovanni Butturini, fondatore di Unipancreas. L'operazione ha comportato l'asportazione di diversi organi, segnando un momento cruciale ma non definitivo nella cura della paziente.

L'effetto della chemioterapia e la mutazione Kras

Dopo l'intervento, Jessica Scarpa ha affrontato dodici cicli di chemioterapia con la speranza di eradicare completamente la malattia. Tuttavia, le recenti analisi cliniche hanno confermato che il trattamento standard non ha più effetto sui suoi tumori. Inoltre, le metastasi continuano ad aumentare, indicando una progressione della malattia che richiede nuove strategie terapeutiche. La situazione è stata definita "calvario" dalla stessa paziente.

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Gli esami effettuati sul tessuto tumorale prelevato durante l'operazione hanno individuato una specifica mutazione del gene Kras. Questa scoperta genetica è fondamentale perché rende Jessica Scarpa potenzialmente compatibile con il daroxanrasib. Il farmaco agisce come un inibitore specifico di tale gene, offrendo una possibilità teorica di bloccare la progressione del cancro. La richiesta del vetrino tissutale è stata avanzata dall'oncologo di Lecco per confermare questa compatibilità.

Il ruolo dell'Aifa e il costo del farmaco

La principale barriera all'accesso terapeutico è attualmente burocratica ed economica. Il daroxanrasib, prodotto in California, necessita dell'approvazione ufficiale da parte dell'AIFA per essere dispensato in Italia. Jessica Scarpa sottolinea che un ritardo di quattro o cinque mesi nell'iter autorizzativo equivale a perdere mesi di vita, dato l'aggressività della sua condizione. Il tempo è quindi la variabile più critica nella sua equazione terapeutica.

Per ottenere il farmaco senza attendere l'AIFA, la paziente dovrebbe recarsi negli Stati Uniti. Il costo mensile del solo medicinale è di quarantamila dollari, a cui si aggiungono le spese per il viaggio, l'alloggio e i trasferimenti. Jessica Scarpa vive di una pensione di invalidità di circa 320 euro al mese e non lavora, rendendo questa opzione economicamente proibitiva per lei e la sua famiglia.

Il contesto familiare e le aspettative future

La battaglia di Jessica Scarpa è strettamente legata alla sua vita familiare, in particolare alla cura dei suoi gemellini di tre anni e mezzo. La presenza di un marito che gestisce un'attività lavorativa e l'assenza di un reddito stabile complicano ulteriormente un eventuale trasferimento negli Stati Uniti. La paziente non cerca pietà, ma una possibilità concreta di continuare a essere presente nella crescita dei propri figli.

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Nonostante la consapevolezza di avere una vita breve, Jessica Scarpa spera che il daroxanrasib possa almeno rallentare la progressione della malattia. Gli studi clinici citano un aumento della sopravvivenza, una prospettiva che la madre intende sfruttare per guadagnare tempo prezioso. La sua richiesta è quella di non vedersi negata una opportunità terapeutica prima ancora di averla sperimenta, con l'obiettivo di regalare ai propri figli più giorni possibile.