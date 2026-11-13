Jessica Scarpa inizia la cura con Darxonrasib pagato dalla Regione
La raccolta fondi di Jessica Scarpa ha raggiunto 507.000 euro, oggi destinati a beneficenza. Il farmaco Darxonrasib, enorme passo per tutte le persone con tumore. Scopri più sul progetto e sull'impegno di Solidarietà
Jessica Scarpa ha avviato il trattamento con Darxonrasib, un farmaco oncologico che la Regione Lombardia ha deciso di pagare integralmente. Il provvedimento è seguito da una raccolta fondi online, la quale ha raccolto 507.000 euro in pochi giorni.
Il farmaco Darxonrasib spiegato
Darxonrasib è un inibitore di CDK9, progettato per bloccare la proteina lettore del DNA presente nelle cellule tumorali. La sua efficacia è documentata in studi di fase II e si presenta come opzione terapeutica soprattutto per i tumori che mostrano mutazioni complesse e resistenza ad altri trattamenti.Also readJessica Rossi Campionessa del Mondo e qualifica ai Giochi di Los Angeles 2028
Uso dei fondi raccolti e solidarietà
Diverse sono le raccomandazioni di Jessica, che ha voluto destinare l'intero importo raccolto a un eccellenza sanitaria locale. La donazione è diretta all'ospedale di Lecco per il rinnovo dei letti del reparto di oncologia, settore che ha sempre presentato strutture obsolete.
Impegno oltre la propria cura
Jessica ha sottolineato come il farmaco non possa garantire un'ulteriore permanenza di vita significativa. Ha quindi richiesto la firma di una petizione per l'attivazione del rimborso di Darxonrasib in tutte le regioni italiane, con l'obiettivo di rendere il trattamento accessibile a chiunque ne abbia bisogno. L'iniziativa è accompagnata da "Chiamiamoci" per sostenere campagne di sensibilizzazione globale contro il cancro.
Prossimi passi e aspettative
Il ministero della salute ha convocato un ad hoc per valutare la possibilità di estendere la copertura a livello nazionale. Il processo di autorizzazione richiederà la revisione dei costi, delle giustificazioni cliniche e dei protocolli di distribuzione. Parallelamente, Jessica continua la terapia e partecipa a iniziative di counseling per i pazienti affetti da malattie oncologiche.
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