Jessica Scarpa inizia la cura con Darxonrasib pagato dalla Regione

Dopo due giornate (e 4 serie) della fossa, Jessica ed Erica sono al comando. La squadra azzurra al femminile vede l'oro. Tra gli uomini in corsa solo De Filippis, in difficoltà Fabbrizi e Pellielo

Davanti a tutte ci sono Jessica ed Erica. Dopo due giorni di fossa, al Mondiale dei tiri di Losail, in Qatar, la Rossi e la Sessa sono al comando della classifica femminile. Vedono la finale, da conquistare domani mattina con l'ultima serie. Nelle due di stamattina entrambe hanno fatto un doppio 24. Gran risultato di per sé, e ancora di più se parametrato alle condizioni. Al vento dal deserto che ha disturbato la mattinata, soprattutto la prima sessione. Costringendo tante e blasonate avversarie a parecchi zeri. Tra loro la campionessa olimpica, la guatemalteca Adriana Ruano Oliva, autrice di due 23 e ora a 94 totali. Per Jessica Rossi si tratta di un grande ritorno, dopo il 2025 saltato per la maternità. Questa è la prima grande manifestazione da quando è diventata mamma. Attorno al campo dove tira sgambetta il piccolo David, 15 mesi, rincorso da Monica, la madre di Jessica. Anche per Erica Sessa la vetrina è eccezionale. Già campionessa del Mondo Junior del 2018, quest'anno ha vinto una tappa di Coppa del Mondo, a Tangeri, dove peraltro Jessica era al ritorno e chiuse subito dietro di lei, seconda. Con Silvana Stanco che stamattina ha ottenuto un 22 e un 23, l'Italia è in testa alla Classifica a squadre con 279 piattelli rotti, 6 in più della Turchia, 10 più di Finlandia e Repubblica Ceca. Ci attendiamo buone notizie, in questo senso, domani mattinaMeno bene i maschi. Tra i quali il solo ad avere qualche speranza è Mauro De Filippis che ha ripetuto la prova di martedì, prima 23 e poi 25. Così da essere a 96. Significa prima di tutto che domani mattina dovrà verosimilmente centrare un altro 25 e sperare che 121 possa bastare, perché otto sono i tiratori in vantaggio su di lui (e altri 6 sono con lui alla pari)