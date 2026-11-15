JetBlue e American Airlines: Crollo Viaggi USA per Malfunzionamento FAA

Il caos aereo negli USA persiste per il terzo giorno con 10.000 voli colpiti. La FAA conferma il guasto ai router L3Harris. Segue analisi su costi e impatti.

Il sistema di trasporto aereo degli Stati Uniti continua a subire gravi disagi per il terzo giorno consecutivo, con oltre 10.000 voli interessati dai problemi di comunicazione il 15 novembre 2026. Nonostante le promesse del Segretario ai Trasporti Sean Duffy che indica un ritorno alla normalità per lunedì, le compagnie aeree stanno faticando a riorganizzare le operazioni dopo lo stop nazionale ai decolli imposto venerdì dalla Federal Aviation Administration.

Secondo i dati di FlightAware, la situazione si è aggravata ulteriormente nel weekend. La domenica ha visto più di 2.300 voli cancellati a livello nazionale e circa 7.700 ritardati. Questo si aggiunge alle oltre 6.400 cancellazioni e ai 8.000 ritardi registrati il sabato precedente, creando una cascata di inconvenienti che sta mettendo a dura prova la capacità operativa delle principali compagnie statunitensi.

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Origine del Guasto Tecnico nei Router

L'indagine ufficiale ha identificato l'installazione di almeno un nuovo router da parte del contraente della FAA, L3Harris, presso una struttura remota come l'evento scatenante della crisi. Questa azione ha causato un sovraccarico di dati che ha intasato i sistemi di comunicazione in altri centri di controllo del traffico aereo, bloccando le operazioni per quasi cinque ore. Si tratta del più lungo stop nazionale ai voli negli Stati Uniti dai giorni dell'11 settembre 2001.

Sean Duffy ha chiarito che non vi è alcuna evidenza di un attacco informatico o di intenti malevoli. Il problema è derivato dalla sostituzione di un router a El Dorado, Arkansas, che ha innescato un malfunzionamento in un router recentemente sostituito ad Amarillo, Texas. Questo dispositivo difettoso ha iniziato a trasmettere segnali sovraccaricando i router negli altri centri di controllo del traffico aereo in tutto il paese.

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Posizioni delle Compagnie Aeree e Dati Operativi

Le conseguenze finanziarie e operative per le compagnie sono state immediate e differenziate. La domenica, il 28% dei voli JetBlue e il 17% dei voli American Airlines sono stati cancellati. United Airlines, Southwest e Delta hanno riportato tassi di cancellazione più bassi, tra il 3% e il 5% delle rispettive flotte. I responsabili della FAA hanno disattivato la funzionalità dei router originali e hanno intrapreso azioni simili per circa 60 router simili nel sistema di controllo del traffico aereo per contenere il problema.

Sebbene la FAA affermi di non conoscere ancora la causa radice esatta del malfunzionamento che ha colpito il lavoro di manutenzione, eseguito migliaia di volte in passato senza problemi, Duffy ha rassicurato sul personale coinvolto. Ha descritto l'operatore che ha installato il router come un veterano e un patriota, escludendo quindi ipotesi di sabotaggio intenzionale della rete da parte di individui esterni o dissidenti.

Reazioni Politiche e Sfide Finanziarie per il Futuro

La crisi ha riaperto il dibattito sulla necessità di aggiornamenti significativi per il sistema di controllo del traffico aereo americano, descritto come obsoleto e sotto stress. Duffy ha richiesto 50 miliardi di dollari per l'ammodernamento, un aumento rispetto ai 30 miliardi inizialmente richiesti e ai 12,5 miliardi approvati dal Congresso lo scorso anno. Il Presidente Donald Trump ha ulteriormente sostenuto questa posizione sui social media, definendo necessario un finanziamento completo e immediato da parte del Congresso e non una distribuzione frammentata.

Tuttavia, la proposta ha incontrato scetticismo da parte dei leader democratici alla Camera, in particolare Rick Larsen e André Carson. I due politici hanno sottolineato che dei 12,5 miliardi approvati nel 2025 per gli aggiornamenti del sistema, circa 11 miliardi rimangono ancora non spesi. Larsen e Carson hanno precisato che i fondi disponibili erano destinati esclusivamente a determinate spese e non includevano investimenti per il nuovo software necessario alla gestione dello spazio aereo moderno.

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Impatto a Lungo Termine e Necessità di Investimenti Privati

Il router coinvolto nella crisi è stato acquistato nel 2001 ed era considerato obsoleto già nel 2006, evidenziando l'età avanzata delle infrastrutture tecnologiche federali. Justin Erbacci, direttore generale di Airports Council International (ACI), ha affermato che la soluzione non può basarsi esclusivamente sugli investimenti governativi. Ha sottolineato la necessità cruciale di coinvolgere anche investimenti privati per colmare le lacune infrastrutturali e garantire la sicurezza e l'efficienza del trasporto aereo negli Stati Uniti nei prossimi anni.